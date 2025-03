V piatok vyjadrili protestujúci na Slovensku i v zahraničí nespokojnosť s Ficovou vládou – VIDEO, FOTO

Vyzývajú opozíciu na aktívne kroky

Ficove kroky podkopávajú jednotu Európy

8.3.2025 (SITA.sk) - V piatok (7. marca) protestujúci vo vyše štyroch desiatkach miest na Slovensku i v zahraničí vyjadrili nesúhlas s politikou súčasnej vládnej koalície pod vedením Roberta Fica Smer-SD ), a tiež s jej zahraničnopolitickým smerovaním.Najväčšie zhromaždenie sa konalo v hlavnom meste. Ako informovalo OZ Mier Ukrajine , počas tohto zhromaždenia vystúpili viaceré osobnosti, medzi nimi Peter Bebjak, Michal Horský, Saša Duleba, Břetislav Rychlík, slamerka Veroni Gyenge, a tiež zástupcovia študentov v zahraničí.V rámci zhromaždenia sa iniciatíva Mier Ukrajine obrátila na slovenskú opozíciu, a tiež na trojicu poslancov koalície Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša (pred časom boli vylúčení zo strany Hlas-SD aj jej poslaneckého klubu - pozn. SITA) i ďalšieho „rebela" z Hlasu Romana Malatinca.„Naše opakované výzvy, aby Fico zastavil deštrukciu Slovenska, zostali bez odozvy. Preto sa teraz obraciame aj na poslancov parlamentu. Majú šancu pridať sa na správnu stranu histórie a postaviť sa proti tejto politike. História si bude pamätať ako ste sa dnes zachovali. Vaše deti a vnúčatá sa vás budú pýtať, čo ste robili, keď Fico unášal Slovensko,“ obrátili sa organizátori na opozičných poslancov i migaľovcov.Opozíciu organizátori vyzvali, aby podnikala aktívne kroky proti súčasnej vládnej politike, ktorá podľa ich slov ohrozuje demokratické hodnoty Slovenska i jeho budúcnosť v Európskej únii . Odkazy vláde poslali aj vystupujúci rečníci.„Nie je to minister obrany, ktorý by nechal našu krajinu obsadiť nepriateľom a čakal by, kým sa sám rozhodne odísť, nie je to ani jeho synovec, ktorý by mal najradšej Rusko za nášho suseda,“ vyjadril sa režisér Peter Bebjak. Protestujúci tiež odkázali zahraničným partnerom, že Slovensko si budúcnosť v euroatlantických štruktúrach chce a musí ubrániť.„Organizátori zdôraznili, že súčasné kroky Ficovej vlády podkopávajú jednotu Európy a ohrozujú aj bezpečnostnú situáciu v regióne. Zahraničnopolitické kroky súčasnej vlády, dodnes nevysvetlené stretnutie slovenského premiéra s vojnovým zločincom Putinom a opakované vyjadrenia predstaviteľov vládnej koalície, ktoré spochybňujú ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO , sú obrovským nebezpečenstvom pre demokratickú budúcnosť Slovenska," uvádza OZ Mier Ukrajine.Protesty Slovensko je Európa sa nekončia, najbližšie sa budú konať o dva týždne (21. marca). Na priebeh zhromaždení dohliadala i polícia.„Verejné zhromaždenia organizované naprieč viacerými mestami na Slovensku prebehli z pohľadu Policajného zboru pokojne, bez narušenia verejného poriadku či vážnejších incidentov," uviedla Zuzana Hrabovská z oddelenia komunikácie odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.