Trump podľa politológa v debate stavil aj na strašiakov, Harrisovej sa podarilo splniť dva hlavné ciele

Budúcnosť americkej demokracie

Komické a kľúčové momenty

Harrisová splnila ciele

Trump stavil na dve veci

11.9.2024 (SITA.sk) - V prvej prezidentskej debate medzi Donaldom Trumpom Kamalou Harrisovou predstihla kandidátka Demokratickej strany svojho súpera z Republikánskej strany.Podľa politológa Petra Dubócziho z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, sa na tom zrejme zhodne väčšina hodnotení debaty medzi kandidátmi na post prezidenta Spojených štátov amerických. Dubóczi pre agentúru SITA skonštatoval, že Harrisová bola asertívnejšia a stavila na témy, ktoré ju od Trumpa jednoznačne odlišujú.„Sem, samozrejme, patrí otázka interrupčných práv žien, migrácia, ale aj budúcnosť americkej demokracie či pohľad na vojnové ohniská vo svete. Nezabudla na jeho rétoriku ohľadom tzv. ukradnutých volieb, ktorá viedla k útoku na Kapitol v 2021,“ vymenúva politológ.Dodáva, že kandidátka Demokratov svoje postoje komunikovala jasne a ostro, no nemalú rolu zohrala i neverbálna komunikácia. „Od prvého podania ruky, ktoré iniciovala práve Harrisová, cez smiech pri Trumpových tvrdeniach o migrantoch jediacich domácich miláčikov, až po gestikuláciu mierne pripomínajúcu Baracka Obamu,“ vraví Dubóczi.Harrisová podľa neho úkla obsah i formu, ktoré vykreslili jej protikandidáta ako neistého a nekompetentného.„Relatívne komické boli momenty, počas ktorých obaja kandidáti spochybňovali veľkosť davov na svojich zhromaždeniach. Bolo však zaujímavé sledovať, že práve táto rétorika sa Trumpovi dostala takpovediac pod kožu,“ myslí si politológ.Medzi kľúčové momenty, v ktorých Harrisová zažiarila, radí politológ práve tému interrupcií. „Téma je pre Trumpa pravdepodobne najväčšou slabinou a nie je náhodou, že si ju Harrisová vybrala ako svoju primárnu zbraň,“ nazdáva sa Dubóczi.Poukázal na to, že to bol Trump, kto v minulosti vymenoval troch sudcov Najvyššieho súdu USA, ktorí zrušili rozsudok Roe vs. Wade, čo malo dopad na legálnosť interrupcií vo viacerých štátoch USA.„Kým Trump hovoril, že rozhodovanie o interrupciách na úrovni štátov je podľa neho vo všeobecnom záujme národa, Harrisová úkla jednu z najemotívnejších odpovedí, keď opísala spôsoby, akými bola ženám od tohto rozhodnutia odopretá interrupčná a iná urgentná starostlivosť,“ vraví Dubóczi.Kandidátke Demokratickej strany sa podľa Dubócziho zjavne podarilo splniť dva hlavné ciele. Jednak predstavila časť svojich politických plánov, a jednak sa dištancovala od Trumpa.„Darí sa mu predovšetkým v otázke migrácie, ktorou strašil už aj v minulosti. Niekedy sa celkom zmätočne zapodieva rasovým pozadím Harrisovej. Zároveň stavia na nálepkovaní svojej oponentky – označil ju za marxistku a tiež sa sústredil na to, aby ju čo najviac spojil s osobou Joe Bidena, ktorý je pre časť americkej verejnosti stále celkom nepopulárny. Tandem Biden a Harrisová tiež obvinil z rastúcej inflácie či prílišne liberálnych politík,“ priblížil politológ.Dubóczi skonštatoval, že republikánsky kandidát stavil v debate na dve veci, a to na strašiakov a staré známe politiky, ktoré majú veľmi blízko k protekcionizmu. „Heslá 'America First' či 'Make America Great Again' však v debate nedostali dostatočne jasné kontúry,“ myslí si politológ.Dubóczi považuje tieto prezidentské voľby v USA za historické. V tomto smere spomenul napríklad atentát na Trumpa, či to, že išlo o druhú prvú debatu prezidentských kandidátov.„Kamala Harrisová v ringu, v ktorom sa postavila Donaldovi Trumpovi, nahradila Joa Bidena . Tu je dôležité povedať, že súčasná viceprezidentka je v tejto disciplíne v porovnaní s Trumpom ešte relatívne neskúsená – kým Trump sa do prezidentskej debaty postavil už po siedmy krát, pre Harrisovú išlo o premiéru,“ upozorňuje politológ.Poznamenáva, že kandidátka Demokratov mala pred vstupom do debaty miernu nevýhodu, keďže prieskum pre The New York Times ukázal, že na svojho protikandidáta áca jeden percentuálny bod. Význam debaty podľa Dubócziho podčiarklo i to, že výsledky prieskumu ukázali, že elektorát pred debatou ešte dostatočne nepoznal Harrisovej politické vízie.