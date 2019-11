Trump podpísal dočasné financovanie federálnych úradov

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Impeachment: Republikáni chcú do Senátu predvolať aj Huntera Bidena

Washington 22. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal uznesenie o dočasnom financovaní výdavkov federálnej vlády do 20. decembra. Napísal to v noci na piatok denník The Washington Post.Dokument v utorok schválila Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu a vo štvrtok ho schválil aj Senát. Následne ho podpísal Trump, ktorý mal pritom právo vetovať ho.Ak by dokument nebol prijatý, hrozilo by od štvrtka polnoci miestneho času zastavenie práce federálnych úradov, tzv. shutdown, uviedol denník.Pre úrady by to znamenalo napríklad pozastavenie rozpracovaných projektov či odchod zamestnancov federálnych úradov na nútenú dovolenku.Skupina amerických republikánskych senátorov sa stretla vo štvrtok s vysokopostavenými predstaviteľmi Bieleho domu, aby prediskutovali možnú stratégiu vo veci obvinenia prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s impeachmentom, a to pre prípad, ak sa dostane do Senátu amerického Kongresu.Informoval o tom denník The Washington Post, pričom citoval zdroje oboznámené so situáciou.Podľa tohto zdroja konečné rozhodnutie v tejto veci ešte nebolo prijaté. Z jedného z diskutovaných scenárov však vyplýva, že konanie v hornej komore by bolo obmedzené na približne dva týždne.Takýto časový limit umožní zachovať legitimitu procedúry, a zároveň nespôsobí republikánovi Trumpovi veľké politické škody.Senátori dúfajú, že súdny proces sa skončí uznaním Trumpovej neviny.Na tomto stretnutí sa diskutovalo aj o možnosti predvolania svedkov pred Senát, ktorí nesvedčili v demokratmi ovládanej Snemovni reprezentantov.Išlo by najmä o Huntera Bidena. Je to syn bývalého viceprezidenta USA Josepha Bidena, ktorý sa uchádzača o nomináciu Demokratickej strany pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2020.Hovorca Bieleho domu Hogan Gidley vo štvrtok uviedol, že Trump chce, aby sa jeho kauza dostala do Senátu. Verí totiž, že konanie v Senáte, ovládanom republikánmi, bude spravodlivé.Okrem toho Biely dom očakáva, že ako svedkovia budú do Senátu predvolaní Adam Schiff, predseda výboru Snemovne reprezentantov pre tajné služby, exviceprezident USA Joe Biden a jeho syn Hunter, ako aj nemenovaný americký spravodajský dôstojník, ktorý upozornil na obsah júlového telefonického rozhovoru medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.Trump podľa niektorých tvrdení požiadal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina začala vyšetrovať rodinu jeho možného rivala Joea Bidena vo voľbách v roku 2020 - pritom na Zelenského robil nátlak tým, že pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine, americkému spojencovi, ktorý čelí agresii Ruska.Demokrati tvrdia, že telefonát dokazuje, že Trump zneužil svoj úrad na nátlak na zahraničného lídra, aby mu ten politicky pomohol.