Prezidenti Litvy a Poľska odmietajú Macronovu kritiku NATO

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vilnius 22. novembra (TASR) - Prezidenti Poľska a Litvy, dvoch členov NATO na strategicky citlivom východnom okraji bloku, vo štvrtok odmietli názor Francúzska, že Severoatlantická aliancia prežíva ". Zdôraznili tiež, že nevidiaaliancie.O vyhlásení prezidentov Andrzeja Dudu a Gitanasa Nausédu informovala vo štvrtok agentúra AFP.uviedol Duda na tlačovej konferencii vo Vilniuse, ktorú absolvoval so svojím litovským náprotivkom.Nauséda zasa uviedol, že 29 členských štátov NATOAFP pripomenula, že prezident USA Donald Trump v októbri navýšil počet amerických vojakov pôsobiacich v Poľsku v rámci rotácií z dovtedajších 4500 o ďalších tisíc.V októbri Spojené štáty začali v Litve aj s rozmiestňovaním svojich vojakov a desiatok tankov. Američania budú pôsobiť v Litve pol roka v rámci viacnárodného práporu Severoatlantickej aliancie. NATO o zriadenie týchto práporov v troch pobaltských krajinách a v Poľsku rozhodlo v roku 2016 v snahe odradiť Rusko - ktoré v roku 2014 anektovalo Krymský polostrov - od prípadného agresívneho správania voči krajinám aliancie.Všetky štyri spomínané krajiny, ktoré sa po druhej svetovej vojne na viac ako 40 rokov ocitli v sfére záujmov Sovietskeho zväzu, tvrdo lobovali za nasadenie posíl NATO, pretože to vnímali ako nástroj na ďalšie posilnenie svojej bezpečnosti.Prezidenti Litvy a Poľska svojím vyhlásením zo štvrtka reagovali na výrok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý v nedávnom rozhovore pre časopis The Economist uviedol, že NATO je v stave mozgovej smrti, keď kritizoval nedostatočnú koordináciu medzi Európou a Spojenými štátmi.Macronov výrok vyvolal búrku nevôle u spojencov v rámci aliancie. Bude zrejme aj predmetom diskusií počas summitu NATO, ktorý sa bude konať 4. decembra v Británii.