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02. októbra 2026

Trump pohrozil Iránu tvrdým úderom, ak stál za incidentom na palube lietadla spoločnosti flydubai


Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Konflikt USA - Irán letecký incident Napätie na Blízkom východe

Šéf Bieleho domu tvrdí, že Teherán má asi niečo spoločné s incidentom na lete spoločnosti flydubai, a v prípade potvrdenia sľubuje tvrdú odvetu. Americký prezident



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trump_57367 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Šéf Bieleho domu tvrdí, že Teherán má asi niečo spoločné s incidentom na lete spoločnosti flydubai, a v prípade potvrdenia sľubuje tvrdú odvetu.


Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Irán bol podľa doterajších informácií pravdepodobne zapojený do incidentu na lete spoločnosti flydubai z Dubaja do Tel Avivu, a pohrozil Teheránu tvrdou odvetou, ak sa jeho účasť potvrdí.


Kopilot mal údajne napadnúť kapitána a cestujúci následne pomohli zabrániť pádu lietadla. Izraelský premiér uviedol, že muž prešiel „islamistickou radikálnou indoktrináciou“.

Trump ide po iránskej stope


Na otázku, či bol do prípadu zapojený Irán, Trump odpovedal: „Povedal by som, že podľa toho, čo počúvam, je odpoveď áno, ale práve to preverujeme.“

Ak sa zodpovednosť Teheránu potvrdí, Spojené štáty podľa neho zareagujú. „Dostanú veľmi tvrdý úder, nebojte sa,“ vyhlásil.

Trump zároveň pritvrdil rétoriku voči Iránu aj v širšom konflikte. V rozhovore pre magazín Time pripustil, že po amerických kongresových voľbách 3. novembra môže obnoviť bombardovanie Iránu. „Áno, urobil by som to. Je to možné,“ povedal.

Tretia lietadlová loď


Irán aj viac než sedem mesiacov po prvých amerických a izraelských útokoch naďalej kontroluje strategický Hormuzský prieliv. Trump tvrdí, že cieľom vojny je zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň.

Denník The Wall Street Journal medzitým informoval, že USA plánujú do konca novembra vyslať na Blízky východ tretiu lietadlovú loď USS Theodore Roosevelt a až desaťtisíc ďalších vojakov.

Nie je jasné, či má plavidlo nahradiť jednu z dvoch amerických lietadlových lodí, ktoré sa už v regióne nachádzajú.


Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu tvrdým úderom, ak stál za incidentom na palube lietadla spoločnosti flydubai © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Konflikt USA - Irán letecký incident Napätie na Blízkom východe
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