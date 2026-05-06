Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Trump pohrozil Teheránu „vyššou úrovňou“ bombardovania, ak nepristúpi na dohodu
Washington podľa médií rokuje s Iránom o rámci možného ukončenia vojny. Americký prezident Donald ...
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu obnovením intenzívnych útokov, ak Teherán neprijme pripravovanú dohodu o ukončení vojny. Vyjadrenia prišli po správach o pokroku v rokovaniach medzi oboma krajinami.
Epický hnev
„Ak Irán pristúpi na to, čo bolo dohodnuté, hoci je to možno len smelá domnienka, dnes už legendárna operácia Epický hnev sa skončí,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social s použitím názvu vojenskej kampane proti Iránu.
Zároveň však varoval pred ďalšou eskaláciou. „Ak nebudú súhlasiť, bombardovanie sa začne a bude, žiaľ, na oveľa vyššej úrovni a s väčšou intenzitou než predtým,“ dodal.
Blokáda prístavov zostáva
Podľa portálu Axios sú Washington a Teherán blízko k dohode na jednostranovom memorande, ktoré by mohlo vytvoriť rámec pre ďalšie jadrové rokovania a ukončenie konfliktu.
Trump už v utorok oznámil pozastavenie operácie Projekt sloboda, ktorá mala zabezpečovať eskortu obchodných lodí cez Hormuzský prieliv.
Tvrdil, že rozhodnutie prišlo po žiadostiach Pakistanu a ďalších sprostredkovateľov. „Dosiahli sme veľký pokrok smerom ku kompletnej a konečnej dohode,“ uviedol prezident.
Americká blokáda iránskych prístavov však podľa Washingtonu zostáva naďalej v platnosti.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Teheránu „vyššou úrovňou“ bombardovania, ak nepristúpi na dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.
