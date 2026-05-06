06. mája 2026

Hantavírus nie je nová korona, upokojuje šéf WHO. Švajčiarsko hlási nakazeného pacienta z lode


„Švajčiarske úrady potvrdili prípad hantavírusu u pasažiera z výletnej lode MV Hondius," informovala zdravotnícka organizácia na sociálnej sieti. Holandská



6.5.2026 (SITA.sk) - „Švajčiarske úrady potvrdili prípad hantavírusu u pasažiera z výletnej lode MV Hondius," informovala zdravotnícka organizácia na sociálnej sieti.


Holandská výletná loď, na ktorej sa rozšíril potenciálne smrteľný hantavírus, zakotví „do troch dní“ v prístave Granadilla na ostrove Tenerife, oznámila v stredu španielska ministerka zdravotníctva Mónica García Gómezová. Urobí tak napriek nesúhlasu regionálnej vlády Kanárskych ostrovov.

„Bude zavedený spoločný systém zdravotného posúdenia a evakuácie, ktorý umožní repatriáciu všetkých pasažierov, pokiaľ to dovolí ich zdravotný stav,“ povedala ministerka na tlačovej konferencii v Madride.

Nedostatok informácií


Na palube lode MV Hondius sa nachádza štrnásť španielskych občanov vrátane jedného člena posádky, ktorí budú prevezení do nemocnice v Madride. Ministerka dodala, že vláda monitoruje medzinárodnú situáciu „z minúty na minútu“, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zabránenie možnému šíreniu vírusu.

Predseda regionálnej vlády Kanárskych ostrovov Fernando Clavijo predtým odmietol akúkoľvek evakuáciu pacientov na súostrovie s odvolaním sa na „úplný nedostatok informácií“ zo strany centrálnej vlády. Ministerka však uviedla, že je s ním „v neustálom kontakte“ a bude sa zúčastňovať všetkých rokovaní.

Žiadna podobnosť s pandémiou korony


Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus následne oznámil, že tri podozrivé prípady vrátane lodného lekára, boli z plavidla evakuované a podstúpia liečbu v Holandsku. Podľa WHO bolo na palube celkovo 88 pasažierov a 59 členov posádky z 23 krajín.

Tedros pre agentúru AFP zároveň potvrdil, že neexistuje podobnosť medzi aktuálnou situáciou s hantavírusom a začiatkom pandémie ochorenia Covid‑19 „Nie, nemyslím si to,“ odpovedal šéf WHO na priamu otázku o prípadnej podobnosti a zdôraznil, že „riziko pre zvyšok sveta je nízke.“

WHO medzitým informovala o výskyte hantavírusu vo Švajčiarsku. „Švajčiarske úrady potvrdili prípad hantavírusu u pasažiera z výletnej lode MV Hondius. Muž reagoval na e‑mail od prevádzkovateľa lode, ktorý informoval pasažierov o zdravotnej situácii, a sám sa prihlásil v nemocnici v Zürichu, kde dostáva zdravotnú starostlivosť,“ napísala organizácia na sociálnej sieti.



Zdroj: SITA.sk - Hantavírus nie je nová korona, upokojuje šéf WHO. Švajčiarsko hlási nakazeného pacienta z lode © SITA Všetky práva vyhradené.

