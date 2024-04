Trump poprel, že navrhuje územné ústupky v prospech Ruska. Údajný mierový plán s odovzdaním Krymu a Donbasu označil za „falošné správy“

8.4.2024 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump označil za „falošné“ správy o tom, že má plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Ako referuje web New York Post, podľa spomenutých správ Trump mal „mierový“ plán, ktorý počítal s nátlakom na Ukrajinu, aby sa vzdala časti svojho územia v prospech Ruska.Zdroje oboznámené s údajným plánom predtým pre Washington Post povedali, že Trump pracuje na tejto myšlienke za zatvorenými dverami. Súčasťou údajného plánu amerického exprezidenta, ktorý sa znova uchádza o zvolenie do pozície šéfa Bieleho domu, malo byť ukrajinské vzdanie sa Krymu a Donbasu výmenou za ukončenie ruskej agresie.V správe o údajnom pláne Trumpa sa tiež uvádza, že podľa bývalého prezidenta USA by ukrajinským občanom na okupovaných územiach vyhovovalo začlenenie do Ruska. Poradca Trumpovej kampane označil správu Washington Post za „falošnú správu“ a trval na tom, že jeho šéf nepristúpi na mierový plán, kým nebude v úrade a nebude môcť riadne zvážiť všetky možnosti.