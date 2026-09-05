Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 5.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Regína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. septembra 2026

Trump posiela Witkoffa a Kushnera do Moskvy a Kyjeva, chcú rokovať o mieri na Ukrajine


Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie

Trump povedal novinárom, že vyslanci budú zisťovať, či je možné dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach. Americký prezident Donald ...



Zdieľať
trump_17637 676x451 5.9.2026 (SITA.sk) - Trump povedal novinárom, že vyslanci budú zisťovať, či je možné dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach.




Americký prezident Donald Trump oznámil, že posiela svojich vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a Kyjeva s cieľom dosiahnuť mierové riešenie vojny na Ukrajine. Vyslanci majú prísť do Kyjeva v nedeľu, uviedol vysoký ukrajinský predstaviteľ pre AFP.

Vyslanci majú rokovať v Moskve aj Kyjeve


Americký portál Axios informoval, že sa stretnú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve a následne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve v nedeľu. Trump povedal novinárom, že vyslanci budú zisťovať, či je možné dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach. Prezident však neuviedol, či plán zahŕňa ústup Ukrajiny z územia, ako už naznačil.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Fotogaléria k článku:

















11 fotografií v galérii









Mierové snahy sa zastavili kvôli vojne USA s Iránom, zatiaľ čo Moskva a Kyjev zintenzívnili útoky na dlhé vzdialenosti, čo zvýšilo počet civilných obetí na úroveň, aká nebola od začiatku bojov. Bude to prvýkrát, čo Witkoff a Kushner navštívia Kyjev od Trumpovho návratu do úradu minulý rok s cieľom vyriešiť konflikt.

Zelenskyj varuje pred ďalšími útokmi


Witkoff a Kushner, ktorí sa zúčastnili rokovaní o prímerí v Gaze a Iránu, už niekoľkokrát cestovali do Moskvy v predchádzajúcich diplomatických snahách. Obnovený diplomatický tlak prichádza v čase, keď Rusko a Ukrajina vedú intenzívne útoky raketami a dronmi.

Zelenskyj v stredu povedal, že ruský vzdušný priestor bude úplne nebezpečný a plný ukrajinských dronov, pokiaľ Moskva bude pokračovať vo vojne. Cesta Witkoffa a Kushnera nasleduje týždeň po zriedkavej návšteve riaditeľa CIA Johna Ratcliffa v Moskve, ktorý varoval Rusko pred útokmi na členské štáty NATO.


Zdroj: SITA.sk - Trump posiela Witkoffa a Kushnera do Moskvy a Kyjeva, chcú rokovať o mieri na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Vydarená rekonštrukcia školského areálu v Trnave je adeptom na ocenenie CE ZA AR – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 