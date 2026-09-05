|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 5.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Regína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. septembra 2026
Trump posiela Witkoffa a Kushnera do Moskvy a Kyjeva, chcú rokovať o mieri na Ukrajine
Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
Trump povedal novinárom, že vyslanci budú zisťovať, či je možné dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach. Americký prezident Donald ...
Zdieľať
5.9.2026 (SITA.sk) - Trump povedal novinárom, že vyslanci budú zisťovať, či je možné dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že posiela svojich vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a Kyjeva s cieľom dosiahnuť mierové riešenie vojny na Ukrajine. Vyslanci majú prísť do Kyjeva v nedeľu, uviedol vysoký ukrajinský predstaviteľ pre AFP.
Americký portál Axios informoval, že sa stretnú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve a následne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve v nedeľu. Trump povedal novinárom, že vyslanci budú zisťovať, či je možné dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach. Prezident však neuviedol, či plán zahŕňa ústup Ukrajiny z územia, ako už naznačil.
Mierové snahy sa zastavili kvôli vojne USA s Iránom, zatiaľ čo Moskva a Kyjev zintenzívnili útoky na dlhé vzdialenosti, čo zvýšilo počet civilných obetí na úroveň, aká nebola od začiatku bojov. Bude to prvýkrát, čo Witkoff a Kushner navštívia Kyjev od Trumpovho návratu do úradu minulý rok s cieľom vyriešiť konflikt.
Witkoff a Kushner, ktorí sa zúčastnili rokovaní o prímerí v Gaze a Iránu, už niekoľkokrát cestovali do Moskvy v predchádzajúcich diplomatických snahách. Obnovený diplomatický tlak prichádza v čase, keď Rusko a Ukrajina vedú intenzívne útoky raketami a dronmi.
Zelenskyj v stredu povedal, že ruský vzdušný priestor bude úplne nebezpečný a plný ukrajinských dronov, pokiaľ Moskva bude pokračovať vo vojne. Cesta Witkoffa a Kushnera nasleduje týždeň po zriedkavej návšteve riaditeľa CIA Johna Ratcliffa v Moskve, ktorý varoval Rusko pred útokmi na členské štáty NATO.
Zdroj: SITA.sk - Trump posiela Witkoffa a Kushnera do Moskvy a Kyjeva, chcú rokovať o mieri na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že posiela svojich vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a Kyjeva s cieľom dosiahnuť mierové riešenie vojny na Ukrajine. Vyslanci majú prísť do Kyjeva v nedeľu, uviedol vysoký ukrajinský predstaviteľ pre AFP.
Vyslanci majú rokovať v Moskve aj Kyjeve
Americký portál Axios informoval, že sa stretnú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve a následne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve v nedeľu. Trump povedal novinárom, že vyslanci budú zisťovať, či je možné dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach. Prezident však neuviedol, či plán zahŕňa ústup Ukrajiny z územia, ako už naznačil.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Mierové snahy sa zastavili kvôli vojne USA s Iránom, zatiaľ čo Moskva a Kyjev zintenzívnili útoky na dlhé vzdialenosti, čo zvýšilo počet civilných obetí na úroveň, aká nebola od začiatku bojov. Bude to prvýkrát, čo Witkoff a Kushner navštívia Kyjev od Trumpovho návratu do úradu minulý rok s cieľom vyriešiť konflikt.
Zelenskyj varuje pred ďalšími útokmi
Witkoff a Kushner, ktorí sa zúčastnili rokovaní o prímerí v Gaze a Iránu, už niekoľkokrát cestovali do Moskvy v predchádzajúcich diplomatických snahách. Obnovený diplomatický tlak prichádza v čase, keď Rusko a Ukrajina vedú intenzívne útoky raketami a dronmi.
Zelenskyj v stredu povedal, že ruský vzdušný priestor bude úplne nebezpečný a plný ukrajinských dronov, pokiaľ Moskva bude pokračovať vo vojne. Cesta Witkoffa a Kushnera nasleduje týždeň po zriedkavej návšteve riaditeľa CIA Johna Ratcliffa v Moskve, ktorý varoval Rusko pred útokmi na členské štáty NATO.
Zdroj: SITA.sk - Trump posiela Witkoffa a Kushnera do Moskvy a Kyjeva, chcú rokovať o mieri na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Vydarená rekonštrukcia školského areálu v Trnave je adeptom na ocenenie CE ZA AR – FOTO
Vydarená rekonštrukcia školského areálu v Trnave je adeptom na ocenenie CE ZA AR – FOTO