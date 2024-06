Trump považuje Putinove podmienky na ukončenie invázie za neprijateľné. Po opätovnom zvolení by vojnu ukončil

28.6.2024 (SITA.sk) - Bývalý prezident USA Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že podmienky ruského vodcu Vladimira Putina na ukončenie vojny Ruska na Ukrajine sú „neprijateľné“.„Nie, nie sú prijateľné,“ odpovedal Trump na otázku CNN, či sú Putinove podmienky akceptovateľné. Putin žiada, aby Ukrajina odovzdala Rusku štyri regióny, ktoré si Moskva nárokuje, a aby sa vzdala svojich plánov na vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Trump počas prvej debaty pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA so súčasným prezidentom Joeom Bidenom , ktorú moderovala Dana Bash z CNN, najskôr vyhýbavo reagoval na túto otázku. Až na opätovné naliehanie odvetil konkrétne.Bývalý prezident opakovane tvrdí, že by vojnu na Ukrajine ukončil, ak by ho zvolili späť do úradu. Zatiaľ však neposkytol žiadne konkrétne detaily o tom, ako by vojnu, ktorá už trvá tretí rok, ukončil.