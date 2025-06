Trump pred samitom NATO opäť spochybnil kolektívnu obranu

24.6.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že existuje „početné množstvo definícií“ klauzuly o kolektívnej obrane NATO. Vyjadril sa takto na palube lietadla Air Force One cestou na samit Severoatlantickej aliancie v Haagu v odpovedi na otázku, či je zaviazaný voči základnému záväzku NATO brániť akýkoľvek členský štát, ktorý je napadnutý.„Existuje množstvo definícií článku päť, viete to, však?“ povedal Trump novinárom. „Ale som zaviazaný byť ich priateľom. Viete, spriatelil som sa s mnohými z týchto lídrov a som zaviazaný im pomáhať.“Trump dodal, že o tejto otázke bude ďalej diskutovať so svojimi kolegami z NATO v Haagu. „Keď tam prídem, dám vám presnú definíciu. Len to nechcem robiť v zadnej časti lietadla,“ dodal šéf Bieleho domu.