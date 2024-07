Trump prišiel na nominačný zjazd republikánov, napriek pokusu o atentát bola hlavnou témou ekonomika

16.7.2024 (SITA.sk) - Napriek sobotňajšej streľbe na predvolebnom zhromaždení v Pensylvánii, pri ktorej bol zranený exprezident Donald Trump , sa prvý večer nominačného zjazdu Republikánskej strany sústreďoval na ekonomiku.Rečníci v pondelok večer tvrdili, že Trump vyrieši problém inflácie a opäť prinesie prosperitu jednoducho tým, že sa vráti na post prezidenta.Trump však zverejnil málo konkrétnych čísel a väčšina rečníkov v pondelok tiež nešla do podrobností. Exprezidentova kampaň tak vsádza na to, že voličov viac zaujíma postoj ako detaily politiky.Trump uviedol, že si želá uvalenie ciel na obchodných partnerov a rád by trochu znížil korporátne dane. Jeho kampaň zároveň sľubuje „porážku" inflácie a „rýchle zníženie všetkých cien" a zvýšenie ťažby ropy, zemného plynu a uhlia.Republikánska kampaň ohlasuje aj riešenie nelegálnej migrácie čiastočne „najrozsiahlejším deportačným programom v americkej histórii". Trump chce tiež zrušiť politiku prezidenta Joea Bidena v oblasti rozvoja trhu s elektrickými automobilmi a obnoviteľnou energiou.