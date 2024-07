Záväzok prijať Ukrajinu do NATO by bol pre nás neprijateľný. Fico opäť zdôraznil, že Sme s jej členstvom súhlasiť nebude (video)

Začiatok tretej svetovej vojny

Realistický prístup

Základné východisko

Formulácia pre domáce publikum

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.7.2024 (SITA.sk) - Strana Smer-SD nebude v parlamente súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO . Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti v reakcii na prijaté závery nedávneho samitu Severoatlantickej aliancie (NATO) vo Washingtone.Členské štáty NATO na ňom jednohlasne schválili záverečnú deklaráciu, ktorá obsahovala aj tvrdenie o „nezvratnom“ budúcom členstve Ukrajiny v Aliancii.Slovensko na samite zastupoval prezident Robert Kaliňák . Ako Fico povedal, s Kaliňákom aj Blanárom opätovne konzultoval, že Slovensko nemôže akceptovať také závery samitu, ktoré by boli pozvánkou Ukrajiny do NATO.„Spočiatku to tak aj vyzeralo, pretože sú tu militantné a vojnychtivé členské štáty NATO, ktoré si buď vôbec neuvedomujú, čo by členstvo Ukrajiny v NATO znamenalo, alebo naopak, chcú vyprovokovať priamy stret NATO s Ruskou federáciou, čo by bol začiatok tretej svetovej vojny. Záväzok prijať Ukrajinu do NATO by bol pre nás neprijateľný, čo naši vyjednávači komunikovali ešte v štádiu tvorby záverov,“ povedal Fico.Dodal, že našťastie vyhral realistický prístup viacerých členských krajín NATO a do záverov sa dostala formulácia, ktorá jednoznačne potvrdzuje, že Ukrajina do NATO vstúpi len vtedy, ak s tým budú súhlasiť všetky členské štáty NATO a budú splnené všetky podmienky.„Všetko ostatné v záveroch je len to, čo označujeme starou pravdou, že na papier sa dá napísať všeličo,“ tvrdí premiér.Zdôraznil, že ministri za Slovensko sa na samite vo Washingtone dôsledne držali jedného zo základných východísk „suverénnej slovenskej zahraničnej politiky“, že členstvo Ukrajiny v NATO ohrozuje svetový mier.„V ničom sme toto naše východisko nepodkopali ani neoslabili a každému partnerovi v NATO otvorene hovoríme, že Smer-SD nebude v parlamente súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO,“ uzavrel.Závery samitu kritizoval nedávno na sociálnej sieti premiérov poradca Eduard Chmelár , ktorý napísal, že „trvali na 'zásadnej požiadavke', že Ukrajina sa môže stať členom NATO len vtedy, ak to schvália všetky členské štáty... Viete, tieto falošné hry na principiálne postoje až urážajú ľudskú inteligenciu“.Pripomenul, že podľa článku 10 Severoatlantickej zmluvy inak ako so súhlasom všetkých členských krajín ani nemožno žiadny štát do NATO prijať. Podľa neho išlo tým pádom o formuláciu, ktorú sa zástupcovia Slovenska a Maďarska pokúsili zmierniť pre domáce publikum.