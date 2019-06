Trump: Rusko nás informovalo, že z Venezuely stiahlo väčšinu poradcov

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. júna (TASR) - Rusko informovalo Spojené štáty, že z Venezuely stiahlo väčšinu svojho personálu. Na sociálnej sieti Twitter to v pondelok napísal americký prezident Donald Trump. K jeho oznámeniu došlo približne dva mesiace po tom, ako Trump vyzval Moskvu, aby sa z Venezuely stiahla, pripomína agentúra AFP.napísal na Twitteri Trump, ktorý je aktuálne na návšteve v Británii. Kremeľ sa dosiaľ k Trumpovmu výroku oficiálne nevyjadril.Napätie medzi Ruskom a USA sa v ostatných mesiacov vyostrilo práve pre krízu vo Venezuele, kde Washington robí všetko pre to, aby zosadil venezuelského prezidenta Nicolása Madura, píše agentúra AFP. Dodáva, že Trump ešte v marci Rusko vyzval, aby z Venezuely "odišlo". Vyjadril sa tak krátko po tom, ako do Venezuely priletela približne stovka ruských vojakov.Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) už v nedeľu informoval, že Rusko znížilo svoju prítomnosť vo Venezuele z pôvodných asi 1000 ľudí na niekoľko desiatok.Ruská štátna zbrojárska spoločnosť Rostech, ktorej experti v minulosti vo Venezuele cvičili venezuelských vojakov a radili im pri nákupe vojenského arzenálu, článok WSJ v reakcii bagatelizovala. Uviedla pritom, že údaje v ňom boli extrémne prehnané.Vo svojom vyhlásení zároveň informovala, že do Venezuely "pravidelne prichádzajú technickí špecialisti, a to kvôli oprave či údržbe predtým dodanej techniky", pričom "nedávno bola napríklad vykonaná údržba na sérii lietadiel". Hovorkyňa tejto spoločnosti ďalej pre AFP uviedla, že vo Venezuele pracuje aktuálne v tamojšej kancelári Rostechu "zhruba desať ľudí, ako aj vždy predtým".Podľa denníka WSJ mal však Rostech v minulosti vo Venezuele omnoho väčšie zastúpenie. Vzťah tejto spoločnosti s Caracasom podľa WSJ značne ochladol po tom, ako Moskva zistila, že Madurov režim už nie je schopný za tieto služby platiť.