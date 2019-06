Vláda sa bude dnes zaoberať podporou elektromobility aj správou o HIV

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos,predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas rokovania. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 4. júna (TASR) - Nová alebo významne obnovená budova s viac ako desiatimi parkovacími miestami by po novom mala byť vybavená nabíjacími stanicami pre elektromobily. Vyplýva to z návrhu novely, ktorým sa v utorok bude zaoberať vláda. Ministri majú prerokovať aj správu o HIV, materiál o štátnej pomoci, vyhodnotenie verejného obstarávania alebo správu o prevencii kriminality.Podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré novelu na podporu elektromobility predkladá, by každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami mala mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel. Povinnosť sa však napríklad nemá vzťahovať na budovy, pri ktorých bude žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby podaná do 10. marca 2021.Ministri budú rokovať aj o správe, podľa ktorej bolo v roku 2018 na Slovensku diagnostikovaných celkovo 102 nových prípadov HIV infekcie. Zaznamenaný bol medziročný vzostup o 41,7 percenta. Počas vlaňajšieho roka bolo u Slovákov diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 82 nových prípadov HIV infekcie. Diagnostikovaných bolo aj desať prípadov AIDS a hlásené boli tri úmrtia pacientov s HIV infekciou.Vláda bude rokovať aj o štátnej pomoci, ktorá bola vlani poskytnutá vo výške 463,48 milióna eur. Z národných zdrojov pochádzalo 313,41 milióna eur a zo zdrojov EÚ 150,08 milióna eur. Ďalší materiál zas hovorí o tom, že počet aktívnych obstarávateľských subjektov v roku 2018 medziročne klesol o 14,8 percent. Celkovo bolo ukončených 3162 postupov, uzavreté zmluvy boli v celkovej hodnote 4,82 miliardy eur.Ministri sa výnimočne stretnú v utorok. Popoludní totiž predseda vlády SR Peter Pellegrini odcestuje na pracovnú návštevu Ruskej federácie. Členmi premiérovej delegácie sú okrem iných aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, minister hospodárstva Peter Žiga a poradca premiéra pre zahraničnú politiku Peter Kmec. Na Slovensko by sa mali vrátiť v piatok 7. júna.