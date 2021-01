Trump sa chystá osláviť úspech so stavbou múra na hranici s Mexikom

Výstavba múru

Odvolanie prezidenta

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump sa v utorok chystá navštíviť pohraničnú oblasť s Mexikom, kde nariadil postaviť múr, ktorý mal riešiť "narušený imigračný systém krajiny".Biely dom informoval, že politik príde do texaského mesta Alamo a oslávi tam úspech svojej administratívy, ktorej sa podarilo postaviť múr dlhý viac ako 640 kilometrov.Trumpova predchádzajúca predvolebná kampaň sa do značnej miery zameriavala na výstavbu múru, ktorý podľa politika malo zaplatiť Mexiko, no napokon ho platili americkí daňoví poplatníci.Bude to zároveň jeho prvé verejné vystúpenie od stredajšieho útoku na Kapitol, kam vtrhli jeho priaznivci v čase, keď Kongres počítal hlasy Zboru voliteľov, aby formálne potvrdil víťazstvo Joe Bidena v novembrových prezidentských voľbách. Prípad si vyžiadal päť mŕtvych. Medzi obeťami je aj jeden policajt.Demokrati sa v nasledujúcich dňoch budú snažiť odvolať prezidenta. Veľkou zástankyňou impeachmentu je predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová , ktorá tvrdí, že Trumpa treba potrestať.Podobné hlasy sa ozývajú aj z republikánskych radov. Senátor Pat Toomey najnovšie vyhlásil, že prezident sa dopustil "odsúdeniahodných činov".