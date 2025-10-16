Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

16. októbra 2025

Trump sa má stretnúť s Putinom v Budapešti


Tagy: americko-ruské vzťahy americko-ukrajinské vzťahy vojna na Ukrajine

trump_52216 676x451 16.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že sa stretne s Vladimirom Putinom v Budapešti po tom, ako v telefonáte dosiahol „veľký pokrok“. Dátum stretnutia v maďarskom hlavnom meste Trump neuviedol. Išlo by o jeho druhú schôdzku s Putinom od návratu do Bieleho domu. Dvojica sa stretla na Aljaške v auguste, ale prelom v otázke ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine nedosiahla.


Verím, že dnešným telefonickým rozhovorom sa dosiahol veľký pokrok,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Vysokopostavení americkí a ruskí predstavitelia vrátane amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia sa majú stretnúť na budúci týždeň, dodal Trump.

Trumpove vyjadrenie predstavuje najnovší obrat v jeho vzťahoch s Putinom po tom, ako nedávno vyjadril rastúcu frustráciu z ruského vodcu pre jeho odmietanie mierovej dohody.

V piatok sa má s Trumpom stretnúť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavnou témou ich diskusie majú byť rakety Tomahawk, povedal agentúre AFP vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ. Trump sa v uplynulých dňoch vyjadril, že zvažuje žiadosť Ukrajiny o americké strely Tomahawk s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet približne 1 600 kilometrov a mohli by zasiahnuť ciele hlboko v Rusku.


Zdroj: SITA.sk - Trump sa má stretnúť s Putinom v Budapešti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ruské vzťahy americko-ukrajinské vzťahy vojna na Ukrajine
