Piatok 17.10.2025
Meniny má Hedviga
16. októbra 2025
Zelenskyj pricestoval na rokovania s Trumpom o dodávkach zbraní
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu na rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o ...
16.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu na rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o dodávkach zbraní vrátane rakiet Tomahawk s dlhým doletom. Uviedol to pre agentúru AFP zdroj z jeho delegácie.
Zelenskyj do Washingtonu pricestoval krátko po tom, ako Trump telefonoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom.
Ukrajina vo štvrtok uviedla, že rozhovory o potenciálnych dodávkach rakiet Tomahawk s dlhým doletom zo strany USA „prinútili“ Putina zavolať americkému prezidentovi.
„Dnešný telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Putinom ukazuje, ako už samotná diskusia o raketách Tomahawk prinútila Putina vrátiť sa k dialógu s Amerikou,“ uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sieti X.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj pricestoval na rokovania s Trumpom o dodávkach zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.
