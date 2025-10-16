Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. októbra 2025

Zelenskyj pricestoval na rokovania s Trumpom o dodávkach zbraní



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu na rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_92888 676x451 16.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu na rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o dodávkach zbraní vrátane rakiet Tomahawk s dlhým doletom. Uviedol to pre agentúru AFP zdroj z jeho delegácie.


Zelenskyj do Washingtonu pricestoval krátko po tom, ako Trump telefonoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom.

Ukrajina vo štvrtok uviedla, že rozhovory o potenciálnych dodávkach rakiet Tomahawk s dlhým doletom zo strany USA „prinútili“ Putina zavolať americkému prezidentovi.

Dnešný telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Putinom ukazuje, ako už samotná diskusia o raketách Tomahawk prinútila Putina vrátiť sa k dialógu s Amerikou,“ uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sieti X.



Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj pricestoval na rokovania s Trumpom o dodávkach zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Trump sa má stretnúť s Putinom v Budapešti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 