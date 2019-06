Trump sa na summite G20 v Osake stretne s celým radom svetových lídrov

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa popri konaní tohtotýždňového summitu skupiny G20 v japonskej Osake stretne s radom svetových lídrov vrátane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga či ruského prezidenta Vladimira Putina. Informovala o tom v noci na utorok tlačová agentúra AFP.Na zozname ďalej figurujú indický premiér Naréndra Módí, nemecká kancelárka Angela Merkelová, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, japonský premiér Šinzó Abe a austrálsky premiér Scott Morrison. Trump tiež absolvuje dialóg so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom na pozadí eskalujúcich vzťahov medzi USA a Iránom.Stretnutie Trumpa s čínskym prezidentom - ktoré je veľmi očakávané, keďže obe krajiny sa usilujú dosiahnuť obchodnú dohodu -, sa má uskutočniť v sobotu, v druhý deň summitu v Osake. Po skončení summitu odletí Trump do juhokórejskej metropoly Soul, kde sa stretne s tamojším prezidentom Mun Če-inom.To, či americký prezident navštívi aj demilitarizovanú zónu medzi Južnou Kóreou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR), Washington nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.Trump však nemá počas svojej ázijskej cesty "žiadne plány" na stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Obaja politici sa predtým stretli už dvakrát - v roku 2018 v Singapure a vo vietnamskom Hanoji vo februári.Trump v pondelok oznámil, že v uplynulom mesiaci mal s Kim Čong-unom "veľmi priateľskú" korešpondenciu. Kim prezidentovi USA začiatkom mesiaca poslal list, v ktorom mu zablahoželal k narodeninám. Trump mu odpovedal taktiež listom, ktorého obsah severokórejské médiá citujúc samotného Kima v nedeľu označili za "znamenitý".