Trump sa stretol so Zelenským, označil to za dobré znamenie (foto)

Dobré znamenie

Spolupráca s „oboma stranami“

27.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok v New Yorku stretol s republikánskym kandidátom na post prezidenta Spojených štátov Donaldom Trumpom . Ukrajinský líder poďakoval Trumpovi za stretnutie a pripomenul, že od ich poslednej osobnej schôdzky uplynulo päť rokov.Po spoločnom príchode do konferenčnej miestnosti Trump povedal, že „skutočnosť, že sme dnes dokonca spolu, je veľmi dobrým znamením“. Stretnutie prišlo v kritickom čase rusko-ukrajinskej vojny, keď sa blíži deň volieb v USA a Trump a viceprezidentka Kamala Harrisová , jeho demokratická súperka, zaujali k Ukrajine výrazne odlišné prístupy.„Myslím si, že máme spoločný názor, že vojnu na Ukrajine treba zastaviť a Putin nemôže vyhrať. Ukrajina musí zvíťaziť. A chcem s vami prediskutovať detaily nášho plánu víťazstva,“ povedal ukrajinský prezident. Zelenskyj zdôraznil, že len Američania rozhodujú o tom, kto sa stane ďalším americkým prezidentom, dôležité je však diskutovať o spoločných krokoch po novembrových voľbách. „Preto som sa rozhodol stretnúť s oboma kandidátmi,“ povedal Zelenskyj.Trump poznamenal, že na vyriešení konfliktu sa pokúsi spolupracovať s „oboma stranami“. „Jeho krajina (Ukrajina) prechádza peklom... Nikto nikdy nič podobné nevidel, je to hrozná situácia,“ povedal Trump.Deň predtým Harrisová povedala, že Trumpov tlak na Ukrajinu, aby urýchlene uzavrela dohodu o ukončení vojny, „nie sú návrhy na mier, ale návrhy na kapituláciu“. Trump vo štvrtok povedal, že nepodporuje kapituláciu. Keď dostal Trump na piatkovom stretnutí otázku od reportéra, či by Ukrajina mohla vyhrať vojnu, odpovedal: „Samozrejme. Môže.“O Zelenskom neskôr povedal: „Máme veľmi dobrý vzťah. A ako viete, mám veľmi dobrý vzťah aj s prezidentom Putinom. A ak vyhráme (prezidentské voľby), myslím si, že sa to veľmi rýchlo vyrieši.“ Zelenskyj prerušil Trumpove poznámky a povedal: „Dúfam, že medzi nami budú ešte lepšie vzťahy.“ Trump odvetil, že „na tango treba dvoch“.