V Tiesňave obnovili turistické značenie i mobiliár (foto)

27.9.2024 (SITA.sk) - V Slovenskom raji počas tohto týždňa dokončili obnovu turistického značenia i mobiliáru v doline Tiesňava. Ide o spojnicu dvoch hrabušických osád, ktorými sú Hrabušická Píla a Podlesok. Za projektom je občianske združenie Zelená hora.Ako pre agentúru SITA vysvetlil jeho predseda Ladislav Novotný, práve prechod touto roklinou je vhodnou alternatívou ťažších trás, určený najmä pre rodiny s deťmi. Podľa neho ide o ideálne miesto na prvý dotyk so stúpačkami či technickými zriadeniami predtým, než sa turisti s deťmi vyberú na náročnejšie trasy.Okrem značenia sa občianskemu združeniu podarilo vymeniť dožívajúcu strechu na turistickom prístrešku, zrevitalizovať oficiálne ohnisko, a vymeniť zničené lavičky za nové, masívne.„Dreveným mostíkom sme premostili prameň na jednom zo vstupov do dolinky,“ informovalo ďalej OZ na sociálnej sieti. Zámerom bolo podľa Novotného vytvoriť priechod pre turistov, aby cez potôčik nemuseli preskakovať. Práce tam realizovali vďaka finančnej podpore dvoch nadácií. Spolupracovali tiež so Správou Národného parku Slovenský raj , ktorá podľa aktivistov citlivo posúdila stav v doline Tiesňava.Združenie verí, že sa podarí oživiť malebnú roklinku. „Nie je extra-náročná na prechod, je však trocha neprávom zaznávaná. Pritom je pekná a ľahko dostupná,“ opísal Novotný. Okrem toho ponúka spomínanú možnosť prípravy na trasy, ktoré sú ťažšie.„Napríklad taká Suchá Belá nie je pre každé dieťa. Ale rodičia s nim môžu ísť práve do Tiesňavy a vyskúšať si drevené stúpačky či lavičky, ktoré vedú ponad koryto potoka,“ dodal predseda OZ Zelená hora.