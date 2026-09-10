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10. septembra 2026

Trump sľúbil každému dospelému Američanovi 5 000 dolárov, ak republikáni vyhrajú voľby


Tagy: Americké voľby Americký kongres Americký prezident Republikánska strana

Biely dom nevysvetlil, odkiaľ by peniaze prišli, celkové náklady na prezidentov sľub by totiž mohli presiahnuť bilión dolárov. Americký prezident



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election_2_26_republicans_93981 676x427 10.9.2026 (SITA.sk) - Biely dom nevysvetlil, odkiaľ by peniaze prišli, celkové náklady na prezidentov sľub by totiž mohli presiahnuť bilión dolárov.


Americký prezident Donald Trump sľúbil v stredu každému dospelému Američanovi 5 000 dolárov, ak si republikáni v novembrových voľbách udržia kontrolu nad Kongresom. Mimoriadny prísľub predstavil na republikánskom zjazde v Dallase v čase, keď strana podľa prieskumov zaostáva za demokratmi.

„Ak republikáni vyhrajú, vyhráte s nami a dostanete 5 000 dolárov. Bude sa to volať Trumpova dividenda,“ vyhlásil prezident Spojených štátov. Prezident nevysvetlil, z akých zdrojov by sa peniaze vyplatili.

Sľub za bilión


Náklady na program by pritom mohli presiahnuť bilión dolárov. Trump iba vyhlásil, že „naša krajina zarába veľmi veľa peňazí“. Republikáni sa spoliehajú na to, že prezident dokáže 3. novembra zmobilizovať svojich priaznivcov aj napriek tomu, že sám nekandiduje.

„Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na hlasovacom lístku,“ povedal. Následne davu opakoval: „Som na hlasovacom lístku, som na hlasovacom lístku – ešte raz.“

Politická situácia je však pre republikánov nepriaznivá. Trumpova popularita sa podľa viacerých prieskumov pohybuje iba tesne nad 30 percentami. Voličov trápi rast cien aj vojna s Iránom.

Prognóza Decision Desk HQ momentálne pripisuje demokratom 230 kresiel v Snemovni reprezentantov oproti 205 republikánskym a tesnú väčšinu 51 ku 49 v Senáte.

Tieň komunizmu


Trump v Dallase zároveň dôrazne obhajoval konflikt s Iránom a spájal jeho výsledok s cenami energií. „Ceny potravín a takmer všetkého ostatného rýchlo klesajú. A, mimochodom, ropa pôjde dole hneď, ako vyhráme vojnu s Iránom,“ vyhlásil.

Republikánov tiež varoval pred údajnou hrozbou komunizmu v prípade víťazstva demokratov. „Ak vyhrajú, budeme komunistická krajina,“ povedal.

Trumpove úspechy


Atmosféra v aréne American Airlines Center napriek nepriaznivým prieskumom pôsobila skôr ako prezidentské predvolebné zhromaždenie. Prišlo viac než 100 republikánskych členov Snemovne reprezentantov a kandidátov.

Organizátori pripravili dvojdňové podujatie, ktorého hlavnou úlohou je propagovať Trumpove úspechy a republikánskych kandidátov pred novembrovými voľbami.


Zdroj: SITA.sk - Trump sľúbil každému dospelému Američanovi 5 000 dolárov, ak republikáni vyhrajú voľby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americké voľby Americký kongres Americký prezident Republikánska strana
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