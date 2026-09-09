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 24hod.sk    Ekonomika

09. septembra 2026

Ukrajina, Balkán aj Stredná Ázia. Slovenské firmy môžu získať nové príležitosti za hranicami


Tagy: Export Zahraničný obchod

Eximbanka a UNDP chcú na doterajšie skúsenosti nadviazať rozvojom existujúcich mechanizmov a hľadaním nových možností spolupráce. Slovenské firmy môžu získať nové príležitosti pri veľkých ...



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68f09c75868a5885262209 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Eximbanka a UNDP chcú na doterajšie skúsenosti nadviazať rozvojom existujúcich mechanizmov a hľadaním nových možností spolupráce.


Slovenské firmy môžu získať nové príležitosti pri veľkých rozvojových projektoch v zahraničí. Eximbanka chce prehĺbiť spoluprácu s Rozvojovým programom OSN (UNDP) a lepšie prepájať rozvojové potreby partnerských krajín s technológiami, know-how a exportnými kapacitami slovenských spoločností.

Téma bola hlavnou súčasťou rokovania predstaviteľov Eximbanky a UNDP. Obe inštitúcie vidia priestor na užšiu spoluprácu najmä na Ukrajine, západnom Balkáne a v Strednej Ázii. Práve v týchto regiónoch môžu podľa nich slovenské firmy využiť svoje skúsenosti pri projektoch, ktoré zároveň zodpovedajú rozvojovým potrebám miestnych partnerov.

Podpora projektov financovaním a poistením


Dôležitú úlohu pri príprave takýchto projektov môže zohrávať regionálna prítomnosť, miestna znalosť a rozvojová expertíza UNDP. Eximbanka by následne mohla projekty podporiť svojimi nástrojmi financovania a poistenia. Cieľom je vytvoriť efektívnejšie prepojenie medzi tým, čo partnerské krajiny potrebujú, a tým, čo dokážu ponúknuť slovenské firmy.

„S UNDP dlhodobo spolupracujeme a chceme túto spoluprácu ďalej prehlbovať a rozširovať o nové možnosti. Práve tam, kde sa stretáva reálna rozvojová potreba, kvalitne pripravený projekt a konkurencieschopná slovenská ponuka, vzniká priestor pre ďalšie príležitosti pre slovenský export,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.

Potenciál tejto spolupráce ukazujú aj doterajšie výsledky. UNDP v minulom roku obstaralo zo Slovenska tovary a služby v hodnote takmer 50 miliónov eur. Podľa Eximbanky tento objem dokazuje, že slovenské spoločnosti sa dokážu úspešne zapájať do medzinárodných rozvojových projektov. Zároveň vytvára priestor na ďalšie rozšírenie spolupráce.

Eximbanka v súčasnosti podporuje slovenský export do viac ako 120 krajín sveta. Od roku 2021 je navyše po úspešnom absolvovaní Pillar Assessment oprávnená nepriamo implementovať zdroje Európskej únie. Vďaka tomu môže prepájať klasické nástroje exportného financovania a poistenia s rozvojovými cieľmi a európskymi finančnými zdrojmi.

UNDP spolupracuje aj s ministerstvom financií


Spolupráca už priniesla aj konkrétne projekty. Eximbanka v roku 2025 podporila prvý pilotný projekt v rámci schémy zvýhodnených vývozných úverov v Uzbekistane v hodnote približne 10 miliónov eur. Zároveň pripravuje svoju prvú rozvojovú operáciu podporenú zdrojmi Európskej únie v rámci Ukraine Investment Framework.

Na Ukrajine pritom už prebieha aj ďalšia spolupráca. UNDP spolupracuje s Ministerstvom financií SR na projekte v hodnote 1 milión eur, ktorého cieľom je zvýšiť pripravenosť a bankovateľnosť komunálnych projektov na Ukrajine. Takéto projekty môžu v budúcnosti vytvárať priestor aj pre zapojenie slovenských spoločností.

Eximbanka a UNDP chcú na doterajšie skúsenosti nadviazať rozvojom existujúcich mechanizmov a hľadaním nových možností spolupráce. Ambíciou je efektívnejšie prepájať rozvojové priority partnerských krajín, kapacity UNDP a exportný potenciál slovenských firiem. Pre slovenské spoločnosti tak môže ísť o ďalší spôsob, ako sa dostať k zákazkám v zahraničí a zároveň využiť financovanie či poistenie exportu pri projektoch s medzinárodným rozvojovým presahom.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina, Balkán aj Stredná Ázia. Slovenské firmy môžu získať nové príležitosti za hranicami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Export Zahraničný obchod
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