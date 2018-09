Trump: Spojené štáty zvažujú stálu vojenskú prítomnosť v Poľsku

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. septembra (TASR) - Spojené štáty zvažujú žiadosť Poľska o stálu vojenskú prítomnosť v tejto krajine, ako aj zavedenie programu, ktorý umožňuje občanom niektorých krajín cestovať do USA do 90 dní bez potreby získať vízum. Vyhlásil to v utorok americký prezident Donald Trump, ktorého citovala agentúra Reuters.povedal Trump novinárom na brífingu v Oválnej pracovni pred stretnutím so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom v Bielom dome.Trump a prvá dáma USA Melania Trumpová v utorok privítali poľský prezidentský pár vo Washingtone. Lídri majú na programe bilaterálne rokovanie o obchodných, vojenských a bezpečnostných záležitostiach, ako aj o spolupráci v oblasti energetiky, spresnil Biely dom. Po rozhovoroch absolvujú prezidenti spoločnú tlačovú konferenciu.Poľsko s 38 miliónmi obyvateľov udržiava s USA úzke vzťahy. Krajina, čeliac zvýšenej vojenskej aktivite Ruska, sa dožaduje stálej a väčšej prítomnosti amerických síl na svojom území; v súčasnosti sa tu strieda kontingent 3000 amerických vojakov, pripomína agentúra AP. Rozhodnutie Washingtonu by mohlo prísť začiatkom roku 2019.Trump začal vlani svoju prvú prezidentskú cestu po Európe práve v poľskej metropole Varšava. Obe krajiny majú ako členské štáty NATO spoločné bezpečnostné obavy ohľadom zvýšenej aktivity armády Ruska v uplynulých rokoch. Poľsko, ktoré nemá dobré historické skúsenosti s Kremľom, sa preto snaží zabezpečiť ochranu zo strany Západu.