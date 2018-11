Trump sprísni azylové pravidlá a varuje pred vojakmi na hranici

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. novembra (TASR) - Spojené štáty umožnia požiadať o azyl len tým prisťahovalcom, ktorí sa registrujú na hraniciach a tým pádom prejdú cez oficiálny hraničný priechod. Osoby, ktoré do krajiny vstúpia ilegálne, budú deportované. Povedal to vo štvrtok americký prezident Donald Trump s tým, že sa už na budúci týždeň chystá vydať dekrét upravujúci pravidlá prisťahovalectva.Trump sa takto vyjadril pred novinármi v Bielom dome. V pomerne dlhom prejave uviedol, že prisťahovalci zneužívajú azylový systém USA atamojšie imigračné zákony, priblížila agentúra AP.Agentúra dodala, že podľa aktuálne platného zákona môžu v migranti požiadať o azyl na hraničných priechodoch s USA, ale zároveň aj inde - po tom, ako do krajiny vstúpia ilegálne.Trump v tejto súvislosti tiež povedal, že chce vytvoriť tzv. stanové mestá, v ktorých budú po príchode do USA zadržiavaní všetci prisťahovalci, kým sa neposúdia ich žiadosti o azyl.Americký prezident zároveň varoval, že vojaci nasadení na hraniciach s Mexikom by mohli začať strieľať na migrantov zo stredoamerických štátov, ktorí na nich v pokuse prejsť ilegálne cez hranice budú hádzať kamene či skaly. Trump povedal, že skupina tisícov migrantov, ktorá sa vydala na cestu zo strednej Ameriky cez Mexiko, už "kruto a násilne" hádzala kamene na mexických policajtov.povedal Trump.Americký prezident podľa agentúry AFP v týchto dňoch - pred blížiacimi sa voľbami do kongresu - denne stupňuje svoju rétoriku zameranú voči prisťahovalcom. Opozičných demokratov pritom obviňuje z toho, že chcú otvoriť hranice záplavámčiTrumpove opakované tvrdenia o akcii protisú podľa AFP zamerané na skupinu tisícov migrantov smerujúcich k hraniciam USA, ktorí sa momentálne nachádzajú v Mexiku.Spojené štáty v uplynulých dňoch avizovali vyslanie 5200 príslušníkov ozbrojených síl na svoje južné hranice s Mexikom. Americkí vojaci by sa tam mali podieľať na strážení hraníc s Mexikom, ku ktorým cez túto krajinu smerujú tisíce migrantov zo stredoamerických štátov.Trump v stredu varoval, že počet vojakov nasadených na americko-mexických hraniciach môže dosiahnuť až 15.000.Pôvodná skupina stredoamerických migrantov v zložení približne 3500-7000 ľudí, ktorá od polovice októbra putuje k USA z Hondurasu, sa momentálne nachádza v južnom Mexiku. Medzičasom sa stala jednou z hlavných tém pred nadchádzajúcimi kongresovými voľbami v USA, ktoré sa budú konať budúci utorok 6. novembra.Ďalšia skupina prekročila v nedeľu hranice medzi Guatemalou a Mexikom, kde došlo k zrážkam s políciou, ktorá proti migrantom použila gumové projektily. Ďalšia, približne 2000-členná skupina migrantov, sa v ostatných dňoch vydala smerom k hraniciam Spojených štátov aj z hlavného mesta stredoamerického štátu Salvádor.Veľká časť migrantov, ktorí sa pokúšajú nezákonne vstúpiť cez Mexiko do USA, pochádza zo Salvádora, Hondurasu a Guatemaly. Mnohí sa na túto nebezpečnú cestu vydali, aby unikli vysokej úrovni chudoby a násilia vo svojich vlastiach.