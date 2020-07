Trump sťahuje časť federálnych agentov z epicentra nepokojov v Portlande

Priniesli násilie

Stovky demonštrantov

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa stiahne časť federálnych bezpečnostných zložiek z Portlandu v štáte Oregon, ktorý niekoľko týždňov zmietajú nepokojné protesty.Minister vnútornej bezpečnosti Chad Wolf uviedol, že odchod je podmienený robustnejšou prítomnosťou štátnej polície v centre mesta a tiež tým, že polícia bude chrániť federálne budovy, ktoré sú ohniskami nepokojov. Informuje tom spravodajský portál BBC.Politik vo vyhlásení termín stiahnutia nekonkretizoval, no oregonská guvernérka Kate Brown uviedla, že by sa tak malo začať diať už vo štvrtok."Správali sa ako okupačná sila a priniesli násilie. Od zajtra všetci príslušníci Úradu colnej a pohraničnej ochrany (CBP) a Imigračného a colného úradu (ICE) opustia centrum Portlandu," napísala v stredu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter guvernérka s tým, že príslušníci maršalskej a Federálnej ochrannej služby zostanú na federálnom súde, tam, kde bývajú aj obyčajne.Krátko po oznámení prezident Trump na Twitteri vyhlásil, že keby federálna vláda a jej zložky nezakročili, Portland by skončil zrovnaný so zemou. "Ak starosta a guvernérka okamžite nezastavia zločin a násilie od anarchistov a agitátorov, federálna vláda príde a urobí prácu, čo mali spraviť tamojšie orgány činné v trestnom konaní," napísal.Niekoľko hodín po oznámení úradov sa v stredu v noci neďaleko budovy súdu v Portlande zišli stovky demonštrantov Demonštrácie proti policajnej brutalite a rasizmu sa konajú v Portlande už 62 dní, po smrti Georgea Floyda , ktorý zomrel v Minneapolise v rukách polície. Federálnych agentov tam vláda poslala 4. júla, aby ochránili federálne budovy.Ich nasadenie však občianske nepokoje zhoršili, najmä po tom, čo sa objavili zábery, na ktorých federálni agenti berú demonštrantov na uliciach a nakladajú ich do neoznačených dodávok. Násilné strety si vyžiadali zranených na oboch stranách.