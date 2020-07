Koronavírus: Liek na Covid-19 už dávno existuje, hovorí český vakcinológ. Otestoval ho aj na sebe

Ako uviedol pre Forbes.cz, ochorenie vraj zmierňuje 50 rokov známy liek izoprinozín, ktorého účinky odborník vyskúšal na sebe aj svojom synovi po nákaze koronavírusom.

Účinky lieku na zlepšenie imunity však nepotvrdila žiadna štúdia realizovaná na pacientoch s Covid-19 a podľa ďalších odborníkov môže byť jeho užívanie rizikové. Podobne ako iné preparáty, aj izoprinozín musí byť podávaný pod dohľadom lekára, pretože môže mať vedľajšie účinky.

Liek vyskúšali na klientoch domova pre seniorov

Izoprinozín má k dispozícii asi 70 krajín sveta a jeho cena obyčajne nepresahuje 500 korún českých (19 eur). Zvyknú ho užívať pacienti trpiaci vírusovými infekciami na podporu imunity.

Okrem Berana a jeho syna liek vyskúšali aj pacienti domova seniorov v Litovli, kde sa vírusom nakazilo 56 klientov vo veku od 87 do 94 rokov a časť personálu.

Už po prvých príznakov liek tamojšia lekárka aplikovala dvadsiatim klientom. V priebehu 24 hodín sa u niektorých zdravotný stav zlepšil a sedem z nich hospitalizovali v nemocnici so zápalom pľúc. Všetci však prežili napriek vysokému veku.

Podľa Berana by liek mohol byť nasadený v úvode liečby aj v prípade ľudí nad 50 rokov a chronicky chorých. Už v minulosti sa osvedčil pri zápale pľúc po nákaze osýpkami či v boji s inými vírusmi.

Chýbajú klinické údaje

Ako však pre Idnes.cz uviedol imunológ Vojtěch Thon z centra RECETOX Masarykovej univerzity, vzorka pacientov, na ktorej liek otestovali, bola len malá a chýbali k nej presné klinické a laboratórne údaje.

Štúdia, ktorá by účinok lieku preskúmala, však podľa Berana neprebehne, pretože liek vyrába zhruba 40 firiem po celom svete a vzhľadom na desaťročia jeho prítomnosti na trhu už pôvodný výrobca lieku nemá na izoprinozín licenciu. Investícia do štúdie by sa neoplatila a súkromné spoločnosti ju nezasponzorujú, myslí si Beran.





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.