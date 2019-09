Trump: Stretnutie s Rúháním nie je v túto chvíľu naplánované

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. septembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že nevylučuje stretnutie s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním na tohtotýždňovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, ale nemá "nič" naplánované.povedal Trump novinárom. Dodal však, žeStále sa vedú špekulácie, či sa uskutoční historické stretnutie medzi lídrami USA a Iránu, keďže obaja sú v New Yorku na Valnom zhromaždení OSN, uviedla tlačová agentúra AFP.Šance na takéto stretnutie sa zmenšili po dramatickom útoku na dôležité saudskoarabské ropné zariadenia, ktorý Spojené štáty pripisujú Iránu. Ten však toto obvinenie popiera.Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa snaží zorganizovať schôdzku oboch spomínaných lídrov, ale Trump na jeho snahu zareagoval slovami:Iránci, dodal Trump.