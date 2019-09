Lídri EÚ vyhlásili, že za útokom v Saudskej Arábii je Irán

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. septembra (TASR) - Lídri Francúzska, Nemecka a Británie sa v pondelok zhodli, že útok na dôležité ropné zariadenia v Saudskej Arábii tento mesiac podnikol Irán, a vyzvali Teherán, aby si namiesto ďalšíchzvolil dialóg. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.uviedli francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová a britský premiér Boris Johnson v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnilo Francúzsko po stretnutí v New Yorku. Konalo sa popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.Irán popiera obvinenia z účasti na útoku v Saudskej Arábii. K napadnutiu spomínaných ropných zariadení pomocou dronov sa prihlásili povstalci-húsíovia podporovaní Iránom, proti ktorým bojuje v Jemene koalícia na čele so Saudskou Arábiou.Húsíovia 20. septembra navrhli, že zastavia útoky na Saudskú Arábiu ako súčasť mierovej iniciatívy.