22. novembra 2025

Trump tlačí na rýchlu dohodu, Kyjev hovorí o hrozbe strate amerického partnerstva aj o potrebe hľadať alternatívy – VIDEO


Tagy: Americký prezident rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie

Ukrajina rýchlo reagovala na americký plán ukončiť vojnu, ktorý obsahuje mnohé tvrdé požiadavky Ruska. Kyjev uviedol, že o ďalších krokoch diskutoval s viacerými ...



sni mka obrazovky 2025 11 22 o 10.39.48 676x383 22.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina rýchlo reagovala na americký plán ukončiť vojnu, ktorý obsahuje mnohé tvrdé požiadavky Ruska. Kyjev uviedol, že o ďalších krokoch diskutoval s viacerými kľúčovými európskymi spojencami. Prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol 28-bodový plán, ktorý by prinútil Ukrajinu vzdať sa územia, znížiť armádu a zaviazať sa, že sa nikdy nepripojí k NATO.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Naopak, ruský prezident Vladimir Putin návrh privítal. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na X uviedol, že počas telefonátu s európskymi partnermi, načrtol logiku ďalších krokov Ukrajiny.

Americký prezident Donald Trump dal Ukrajine menej ako týždeň na podpísanie dohody. Zelenskyj v piatok prisľúbil, že bude pracovať na tom, aby žiadna dohoda nezradila záujmy Ukrajiny. Priznal však, že riskuje stratu Washingtonu ako spojenca. Zelenskyj označil súčasnú situáciu za jednu z najnáročnejších v histórii Ukrajiny a avizoval, že navrhne alternatívy k Trumpovmu plánu.

Putin uviedol, že návrh môže položiť základy pre konečné mierové riešenie, no zároveň pohrozil ďalšími územnými ziskami, ak Ukrajina rokovania odmietne. Podľa návrhu by Rusko získalo územie, bolo znovu integrované do globálnej ekonomiky a vrátilo sa do skupiny G8.


Zdroj: SITA.sk - Trump tlačí na rýchlu dohodu, Kyjev hovorí o hrozbe strate amerického partnerstva aj o potrebe hľadať alternatívy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán

