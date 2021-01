Trump udelil desiatky milostí a mnohým ďalším previnilcom zmiernil trest, na seba nemyslel

Omilosťuje svojich spojencov

Seba neomilostil

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Odchádzajúci americký prezident Donald Trump počas svojich posledných hodín v úrade udelil milosť bývalému poradcovi a stratégovi Steveovi Bannonovi a ďalším desiatkam ľudí. Milosť dostalo dovedna 73 ľudí a ďalším 70 prezident zmiernil trest. Udelenie milostí pred odchodom z úradu bol očakávaný krok, keďže je už dlhoročnou prezidentskou tradíciou, uvádza spravodajský portál CNN.Bannon čelil obvineniam, že okradol darcov v online zbierke We Build The Wall, čo popiera. Podľa nemenovaných zdrojov CNN sa o jeho omilostení búrlivo debatovalo, pričom jednou z obáv bolo možné spojenie s nepokojmi Trumpových podporovateľov v Kapitole zo 6. januára.Zoznam odzrkadľuje Trumpovo úsilie udeliť milosť jeho spojencom. Okrem Bannona je to napríklad Elliott Broidy, ktorý vykonával finančné zbierky pre Trumpovu kampaň a priznal sa k sprisahaniu spojenému s tajnou lobistickou kampaňou ovplyvňujúcou Trumpovu administratívu v mene zahraničného miliardára výmenou za milióny dolárov.Milosť tiež dostali Paul Erickson, konzervatívny politický operatívny pracovník a bývalý priateľ údajnej ruskej špiónky Márie Butinovej obvinený z podvodu a prania špinavých peňazí, Robin Hayes, politický darca zo Severnej Karolíny odsúdený za podplácanie úradníkov, niekdajší detroitský starosta Kwame Kilpatrick, ktorého uznali vinným v prípade federálnych obvinení ako sú vydieranie či podávanie nepravdivých daňových priznaní.Milosť dostal tiež profesionálny športový hráč William Walters odsúdený za obchodovanie zasvätených osôb, dôstojník izraelských vzdušných síl Aviem Sella, ktorého USA obvinili zo špionáže či developer a investor Bob Zangrillo, ktorého obvinili v rámci škandálu prijímania na vysoké školy.Trump omilostil aj rappera Lil Waynea a jeho kolegovi Kodak Blackovi zase zmiernil trest, obaja interpreti priznali vinu v súvislosti s obvineniami s držbou zbraní.

Trump neudelil milosť sebe ani žiadnemu členovi jeho rodiny. Podľa nemenovaného zdroja, sa takýto krok neočakáva. Na posledné omilostenie však má stále čas do dnešného poludnia, než skončí v úrade.