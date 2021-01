Spoločnosť FedEx plánuje ušetriť stovky miliónov eur, v Európe prepustí tisíce ľudí

Ročne ušetria milióny

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Americká zásielková spoločnosť FedEx plánuje zrušiť v Európe do 6 300 pracovných miest v rámci ukončenia procesu spájania svojho podnikania s holandskou firmou TNT Express, ktorú kúpila v roku 2016.Spoločnosť FedEx vo vyhlásení uviedla, že redukcia počtu pracovných pozícií sa uskutoční v priebehu 18 mesiacov a bude zahŕňať miesta v rámci expresného doručovania a kancelárske pozície v TNT Express na európskom kontinente.Podľa spoločnosti FedEx odstupné pre 5 500 až 6 300 prepustených pracovníkov bude pre ňu do roku 2023 predstavovať výdavky v celkovej sume 300 miliónov až 575 miliónov dolárov. Zníženie počtu pracovných miest však firme od roku 2024 ušetrí ročne 275 miliónov až 350 miliónov dolárov ročne.Šéfka expresného doručovania FedExu v Európe Karen Reddingtonová vo vyhlásení uviedla, že redukcia počtu zamestnancov je nevyhnutná, aby sa firma stala konkurenčnejšou na meniacom sa trhu. K 31. máju minulého roka mal FedEx celosvetovo zhruba 245-tisíc pracovníkov, vrátane približne 43-tisíc pracovníkov TNT Express.FedEx zaplatil 4,8 miliardy dolárov, aby kúpil TNT a rozšíril prítomnosť v Európe, kde konkuruje takým firmám, ako je nemecká firma DHL. Spoločnosti FedEx sa firmu TNT podarilo kúpiť po tom, ako sa o to neúspešne pokúšal jej americký konkurent United Parcel Service (UPS).Európski regulátori v roku 2013 zablokovali snahu firmy United Parcel Service prevziať TNT s odôvodnením, že kombinácia UPS-TNT by v niektorých oblastiach nečelila dostatočnej konkurencii a viedla by k vyšším cenám.