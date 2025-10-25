Trump uvalil sankcie na kolumbijského prezidenta Gustava Petra, obviňuje ho z nečinnosti v boji proti drogám

Spojené štáty uvalili sankcie kolumbijskému prezidentovi Gustavovi Petrovi. Washington ho obvinil z neúsilia v boji proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami, spolu s jeho manželkou a najstarším synom.
„Prezident Petro umožnil rozmach drogových kartelov a odmietol túto činnosť zastaviť,“ uviedol vo vyhlásení minister financií USA Scott Bessent pri predstavení opatrení. „Prezident (Donald) Trump prijíma silné kroky na ochranu našej krajiny a jasne dáva najavo, že nebudeme tolerovať pašovanie drog do našej krajiny,“ dodal.
Sankcie sa týkajú aj členov vlády
Okrem členov Petrovej rodiny uvalilo ministerstvo financií sankcie aj na ministra vnútra Armando Benedettiho. Sankcie prichádzajú v čase narastajúceho sporu medzi Petrom a Trumpom, pričom kolumbijský líder obvinil svojho amerického kolegu z „mimo súdnych popráv,“ ktoré „porušujú medzinárodné právo“ a z útokov na lode údajne zapojené do pašovania drog.
USA za menej ako dva mesiace zničili 10 plavidiel a zabili najmenej 43 ľudí, podľa prepočtu AFP na základe amerických údajov. Kolumbia požaduje zastavenie útokov, čo rozčúlilo Trumpa, ktorý Petra označil za „gangstra“ a drogového dílera. Trump zároveň oznámil ukončenie stoviek miliónov dolárov americkej pomoci Kolumbii a pohrozil uvalením ciel na kolumbijské tovary.
Petro reagoval odhodlane
Petro na sankcie reagoval odhodlane: „Ani krok späť a nikdy na kolenách,“ napísal na sociálnych sieťach, čím zopakoval slogany používané latinskoamerickými revolucionármi.
Benedetti tiež kritizoval USA na sociálnych sieťach slovami: „Toto dokazuje, že každé impérium je nespravodlivé. Pre USA je nenásilné vyjadrenie rovnaké ako byť drogovým dílerom. Gringovia, choďte domov.“