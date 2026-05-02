Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Trump uviedol, že zvýši clá na autá z EÚ na 25 percent
Americký prezident Donald Trump oznámil, že budúci týždeň zvýši clá na dovoz osobných a nákladných áut z Európskej únie na 25 percent. Šéf Bieleho domu v piatok príspevku na svojej platforme Truth Social obvinil EÚ, že „nedodržiava našu obchodnú dohodu“, neuviedol však, v čom konkrétne. Informuje o tom web BBC.
K tomuto kroku došlo necelý rok po tom, čo EÚ a USA uzavreli dohodu, podľa ktorej sa na dovoz väčšiny tovarov z EÚ do USA vzťahuje 15-percentné clo. Trump vyzval európske automobilky, aby svoju výrobu presunuli do USA.
„Je úplne jasné a dohodnuté, že ak budú vyrábať osobné a nákladné automobily v závodoch v USA, nebudú sa na ne vzťahovať žiadne clá,“ napísal americký líder. Európska komisia na to odpovedala: „Necháme si otvorené všetky možnosti na ochranu záujmov EÚ.“
Automobilový priemysel tvorí významnú časť európskej ekonomiky. Vysoké clá na vozidlá by pravdepodobne tvrdo zasiahli najmä Nemecko, ktoré sa podieľa na značnej časti vývozu automobilov z EÚ. Uviedla to agentúra AFP.
Predseda obchodného výboru Európskeho parlamentu Bernd Lange uviedol, že Trumpovo vyhlásenie dokazuje, „aké nespoľahlivé sú USA“ ako obchodný partner. Odmietol pritom tvrdenie amerického prezidenta, že EÚ si neplní svoje záväzky z dohody.
Zdroj: SITA.sk - Trump uviedol, že zvýši clá na autá z EÚ na 25 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
