Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 2.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žigmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk — Ekonomika

02. mája 2026

Trump uviedol, že zvýši clá na autá z EÚ na 25 percent


Tagy: Americké clá voči EÚ Americký prezident Automobilový priemysel

Zdieľať
Americký prezident Donald Trump oznámil, že budúci týždeň zvýši clá na dovoz osobných a nákladných áut z Európskej únie na 25 percent. Šéf Bieleho domu v piatok príspevku na svojej platforme Truth Social obvinil EÚ, že „nedodržiava našu obchodnú dohodu“, neuviedol však, v čom konkrétne. Informuje o tom web BBC.

K tomuto kroku došlo necelý rok po tom, čo EÚ a USA uzavreli dohodu, podľa ktorej sa na dovoz väčšiny tovarov z EÚ do USA vzťahuje 15-percentné clo. Trump vyzval európske automobilky, aby svoju výrobu presunuli do USA.

„Je úplne jasné a dohodnuté, že ak budú vyrábať osobné a nákladné automobily v závodoch v USA, nebudú sa na ne vzťahovať žiadne clá,“ napísal americký líder. Európska komisia na to odpovedala: „Necháme si otvorené všetky možnosti na ochranu záujmov EÚ.“

Automobilový priemysel tvorí významnú časť európskej ekonomiky. Vysoké clá na vozidlá by pravdepodobne tvrdo zasiahli najmä Nemecko, ktoré sa podieľa na značnej časti vývozu automobilov z EÚ. Uviedla to agentúra AFP.

Predseda obchodného výboru Európskeho parlamentu Bernd Lange uviedol, že Trumpovo vyhlásenie dokazuje, „aké nespoľahlivé sú USA“ ako obchodný partner. Odmietol pritom tvrdenie amerického prezidenta, že EÚ si neplní svoje záväzky z dohody.


Zdroj: SITA.sk - Trump uviedol, že zvýši clá na autá z EÚ na 25 percent © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 