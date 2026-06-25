|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tadeáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. júna 2026
Trump už Zelenskému rozdal lepšie karty. Teraz oceňuje odpor, ktorý kladie Rusku
Americký prezident po stretnutí na samite G7 označil ukrajinského lídra za odvážneho a naznačil tvrdší postup voči Moskve.
Zdieľať
Americký prezident Donald Trump ocenil v stredu boj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského proti ruskej invázii. Ešte vo februári pritom tvrdil, že Zelenskyj „nemá v rukách karty“ na víťazstvo vo vojne.
„Darí sa mu celkom dobre. Prinajmenšom sa drží. Na oboch stranách zomiera veľa ľudí, ale myslím si, že si počína celkom dobre,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu.
Trump chváli
Americký prezident zároveň vyzdvihol odvahu ukrajinskej armády. „Treba povedať, že je odvážny. Má skvelé vybavenie, ale má aj skvelých mužov, bojovníkov,“ uviedol na adresu Zelenského.
Obaja prezidenti sa naposledy stretli na nedávnom samite skupiny G7 vo Francúzsku, kde sa lídri dohodli na zvýšení tlaku na Rusko s cieľom ukončiť viac ako štvorročnú vojnu na Ukrajine.
Zelenského vďačnosť
Po rokovaní Zelenskyj uviedol, že je Trumpovi vďačný za jeho pozornosť venovanú Ukrajine a ochotu pomôcť priblížiť mier. Trump následne naznačil obnovený záujem o sprísnenie sankcií proti ruskému ropnému sektoru.
Spojené štáty pritom ešte pred samitom predĺžili výnimku zo sankcií pre zásielky ruskej ropy, ktoré už boli na mori, čo vyvolalo znepokojenie medzi európskymi spojencami.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump už Zelenskému rozdal lepšie karty. Teraz oceňuje odpor, ktorý kladie Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Hubert Grand na vlne trendov prináša revolúciu v praktickosti
Po páde údajných trosiek zo zostreleného dronu vypukol požiar v ropnom sklade v Rusku – VIDEO