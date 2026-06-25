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25. júna 2026

Po páde údajných trosiek zo zostreleného dronu vypukol požiar v ropnom sklade v Rusku – VIDEO


Tagy: ruské útoky ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Požiar v ropnom sklade v južnom Rusku vypukol po dopade údajných trosiek bezpilotného lietadla. Incident prišiel v čase pokračujúcich vzájomných útokov medzi Ruskom a Ukrajinou. Po páde údajných ...



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gettyimages 1534389130 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Požiar v ropnom sklade v južnom Rusku vypukol po dopade údajných trosiek bezpilotného lietadla. Incident prišiel v čase pokračujúcich vzájomných útokov medzi Ruskom a Ukrajinou.


Po páde údajných trosiek dronu vypukol vo štvrtok požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji. Informovali o tom miestne úrady, ktoré však neuviedli pôvod bezpilotného lietadla.

„Po páde trosiek bezpilotného lietadla vypukol požiar v ropnom sklade Poltavskaja,“ napísal na štátnej platforme Max šéf Krasnoarmejského okresu Aleksandr Charitonov. Bližšie podrobnosti o incidente však nezverejnil.

K útoku došlo v období, keď Ukrajina v ostatných mesiacoch zintenzívnila útoky na území Ruska. Kyjev ich označuje za reakciu na takmer každodenné ruské vzdušné útoky vedené pomocou dronov a rakiet počas pokračujúcej vojny, ktorá trvá už piaty rok.



Ukrajinské vedenie dlhodobo tvrdí, že armáda sa zameriava predovšetkým na vojenské objekty a energetickú infraštruktúru. Cieľom je podľa Kyjeva obmedziť príjmy Ruska z predaja fosílnych palív, ktoré sú dôležitým zdrojom financovania vojnového úsilia.

Len niekoľko minút po informácii z Ruska oznámili ukrajinské záchranné zložky, že pri ruskom útoku vypukol požiar v priemyselnom objekte na Ukrajine. Hasiči podľa ich vyjadrenia oheň uhasili a incident si nevyžiadal žiadne obete.



Fotogaléria k článku:




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Zdroj: SITA.sk - Po páde údajných trosiek zo zostreleného dronu vypukol požiar v ropnom sklade v Rusku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské útoky ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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