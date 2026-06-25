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25. júna 2026
Po páde údajných trosiek zo zostreleného dronu vypukol požiar v ropnom sklade v Rusku – VIDEO
Požiar v ropnom sklade v južnom Rusku vypukol po dopade údajných trosiek bezpilotného lietadla. Incident prišiel v čase pokračujúcich vzájomných útokov medzi Ruskom a Ukrajinou. Po páde údajných ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Požiar v ropnom sklade v južnom Rusku vypukol po dopade údajných trosiek bezpilotného lietadla. Incident prišiel v čase pokračujúcich vzájomných útokov medzi Ruskom a Ukrajinou.
Po páde údajných trosiek dronu vypukol vo štvrtok požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji. Informovali o tom miestne úrady, ktoré však neuviedli pôvod bezpilotného lietadla.
„Po páde trosiek bezpilotného lietadla vypukol požiar v ropnom sklade Poltavskaja,“ napísal na štátnej platforme Max šéf Krasnoarmejského okresu Aleksandr Charitonov. Bližšie podrobnosti o incidente však nezverejnil.
K útoku došlo v období, keď Ukrajina v ostatných mesiacoch zintenzívnila útoky na území Ruska. Kyjev ich označuje za reakciu na takmer každodenné ruské vzdušné útoky vedené pomocou dronov a rakiet počas pokračujúcej vojny, ktorá trvá už piaty rok.
Ukrajinské vedenie dlhodobo tvrdí, že armáda sa zameriava predovšetkým na vojenské objekty a energetickú infraštruktúru. Cieľom je podľa Kyjeva obmedziť príjmy Ruska z predaja fosílnych palív, ktoré sú dôležitým zdrojom financovania vojnového úsilia.
Len niekoľko minút po informácii z Ruska oznámili ukrajinské záchranné zložky, že pri ruskom útoku vypukol požiar v priemyselnom objekte na Ukrajine. Hasiči podľa ich vyjadrenia oheň uhasili a incident si nevyžiadal žiadne obete.
Zdroj: SITA.sk - Po páde údajných trosiek zo zostreleného dronu vypukol požiar v ropnom sklade v Rusku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po páde údajných trosiek dronu vypukol vo štvrtok požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji. Informovali o tom miestne úrady, ktoré však neuviedli pôvod bezpilotného lietadla.
„Po páde trosiek bezpilotného lietadla vypukol požiar v ropnom sklade Poltavskaja,“ napísal na štátnej platforme Max šéf Krasnoarmejského okresu Aleksandr Charitonov. Bližšie podrobnosti o incidente však nezverejnil.
K útoku došlo v období, keď Ukrajina v ostatných mesiacoch zintenzívnila útoky na území Ruska. Kyjev ich označuje za reakciu na takmer každodenné ruské vzdušné útoky vedené pomocou dronov a rakiet počas pokračujúcej vojny, ktorá trvá už piaty rok.
???? Ukrainian drones continue the de-oilification of Russia. New night, new oil depot— NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026
Residents of Russia's Krasnodar region report at least three separate fires at the Poltavskaya oil depot.
Meanwhile, Russia's Defense Ministry claims it shot down 269 drones overnight ???? pic.twitter.com/ZDbF4I8ISF
Ukrajinské vedenie dlhodobo tvrdí, že armáda sa zameriava predovšetkým na vojenské objekty a energetickú infraštruktúru. Cieľom je podľa Kyjeva obmedziť príjmy Ruska z predaja fosílnych palív, ktoré sú dôležitým zdrojom financovania vojnového úsilia.
Len niekoľko minút po informácii z Ruska oznámili ukrajinské záchranné zložky, že pri ruskom útoku vypukol požiar v priemyselnom objekte na Ukrajine. Hasiči podľa ich vyjadrenia oheň uhasili a incident si nevyžiadal žiadne obete.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po páde údajných trosiek zo zostreleného dronu vypukol požiar v ropnom sklade v Rusku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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