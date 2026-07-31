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31. júla 2026

Košice bojujú o titul Európske hlavné zelené mesto 2028, dostali sa do finálovej päťky


Tagy: Európske hlavné zelené mesto

Košice budú vo finále súťažiť s mestami Aalborg (Dánsko), Bielsko-Biała (Poľsko), Porto (Portugalsko) a Zaragoza (Španielsko). Košice sa dostali medzi päť finalistov v súťaži o titul Európske ...



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gettyimages 474862392 31.7.2026 (SITA.sk) - Košice budú vo finále súťažiť s mestami Aalborg (Dánsko), Bielsko-Biała (Poľsko), Porto (Portugalsko) a Zaragoza (Španielsko).


Košice sa dostali medzi päť finalistov v súťaži o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Mesto pripravuje podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. a v nedeľu 2. augusta v centre mesta od 14:00 do 16:00, kde predstavia význam tohto ocenenia obyvateľom a návštevníkom. Ako informuje mesto Košice na svojej webstránke, všetkých pozývajú na víkendový pochod na Hlavnú ulicu.

„Košice sa medzi finalistov Európskeho hlavného zeleného mesta nedostali náhodou. Je to výsledok rokov práce, konkrétnych investícií a odborného hodnotenia. Horúčavy, ktoré zažívame čoraz častejšie, nám ukazujú, že zelené mesto nie je módny slogan. Je to otázka kvality života, zdravia, tieňa, vody, verejných priestorov a schopnosti mesta pripraviť sa na klimatickú zmenu,“ vysvetlil primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Odborníci ocenili výsledky


Košice budú vo finále súťažiť s mestami Aalborg (Dánsko), Bielsko-Biała (Poľsko), Porto (Portugalsko) a Zaragoza (Španielsko) o titul Európske hlavné zelené mesto 2028.

Európski odborníci ocenili najmä konkrétne výsledky mesta v oblasti udržateľnosti, adaptačných opatrení na klimatickú zmenu, hospodárenia s vodou a využívania údajov o kvalite ovzdušia pri územnom plánovaní. Postup medzi finalistov potvrdzuje, že zelená transformácia Košíc stojí na reálnych projektoch.

Medzi ne patria obnova parkov a vnútroblokov, zelené strechy, lepšie hospodárenie s dažďovou vodou, energeticky úspornejšie mestské budovy, udržateľnejšia doprava, revitalizované verejné priestory a fontány. Všetky tieto opatrenia majú za cieľ zvýšiť odolnosť mesta voči klimatickým zmenám.

Téma klimatickej adaptácie je obzvlášť aktuálna vzhľadom na predpoveď počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva na východe Slovenska počas prvého augustového víkendu tropické teploty až do 37 °C. Mesto preto odporúča sledovať výstrahy SHMÚ, dodržiavať pitný režim a prispôsobiť pobyt vonku svojmu zdravotnému stavu. Najviac ohrozenými sú seniori, malé deti, tehotné ženy, chronicky chorí, ľudia bez domova a osoby dlho vystavené priamemu slnku.

Košice majú plán


Mesto Košice nezostáva len pri krátkodobých opatreniach na zmiernenie horúčav, ale systematicky mení verejné priestory. Obyvatelia môžu počas horúcich dní využiť kúpaliská, parky, fontány, mestské lesy či tienisté priestory. Pri posledných vlnách horúčav mesto používalo rozprašovače vodnej hmly a kropenie ulíc na Hlavnej ulici, ktoré znižujú pocitovú teplotu a zlepšujú pohyb v centre mesta.

Košice majú vypracovaný Adaptačný plán na zmenu klímy na roky 2022 – 2030 a sú súčasťou iniciatívy Mission EU – 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. Ako prvé mesto na Slovensku získali európske ocenenie Mission Label.

V posledných rokoch revitalizovali viacero parkov a vnútroblokov, napríklad na Braniskovej, Kuzmányho, Jasuschovej, Čínskej, Lomonosovovej, Vysokoškolskej ulici, Lidickom námestí a pri magistráte, kde pribudli aj zelené schody. Pripravujú sa ďalšie projekty, vrátane fontány v okolí Starej jazdiarne, Pasteurovho námestia, Clementisovej a Bašťovanského ulice.

„Košice nie sú mesto bez problémov, ale majú plán, projekty, partnerov a európske uznanie. Postup medzi päť finalistov je pre nás radosťou, ale aj záväzkom. Cez víkend chceme spoločným pochodom ukázať, že Košice si titul zaslúžia,“ zdôraznil primátor Polaček.


Zdroj: SITA.sk - Košice bojujú o titul Európske hlavné zelené mesto 2028, dostali sa do finálovej päťky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európske hlavné zelené mesto
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