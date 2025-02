Trump varuje pred peklom v Gaze, ak do soboty neprepustia všetkých rukojemníkov

11.2.2025 (SITA.sk) - Ak palestínska militantná organizácia neprepustí všetkých izraelských rukojemníkov do soboty do 12:00, v Pásme Gazy „vypukne peklo", varoval americký prezident Donald Trump.Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril po tom, ako predstavitelia Hamasu pohrozili, že odložia akékoľvek ďalšie výmeny rukojemníkov za Palestínčanov väznených v Izraeli. Hrozba zo strany Hamasu tak ohrozila krehké prímerie, ktoré platí od 19. januára.Trump označil krok Hamasu za „hrozný" a novinárom v Oválnej pracovni povedal, že „nechá, aby to bolo rozhodnutie Izraela“, čo sa má stať s prímerím. „Ale pokiaľ ide o mňa, ak všetkých rukojemníkov neprepustia do soboty do 12:00 - myslím si, že je to primeraný čas - povedal by som, zrušte to (prímerie) a všetko je anulované a nech vypukne peklo," povedal americký prezident.