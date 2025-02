TIPOS pomáha slovenskej atletike zdvihnúť „latku“ ešte vyššie

11.2.2025 (SITA.sk) -Atletika je kráľovnou športu a na Slovensku má dlhoročnú tradíciu. Aby však mohla napredovať, potrebuje silných partnerov. Spoločnosť TIPOS sa preto rozhodla aj v tomto roku stať generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu pre rok 2025 a zároveň podporiť dve významné atletické súťaže – TIPOS P-T-S míting a TIPOS Atletickú ligu. Toto partnerstvo nie je len o finančnej podpore, ale o spoločnej vízii rozvoja atletiky, podpore športovcov a popularizácii tohto športu medzi širokou verejnosťou."Podpora slovenského športu je pre TIPOS prioritou. Atletika je jednou z najtradičnejších disciplín a my chceme pomôcť tomu, aby mali slovenskí atléti čo najlepšie podmienky na tréning, súťaženie a dosahovanie úspechov. Veríme, že spolupráca so Slovenským atletickým zväzom prinesie výsledky a že slovenská atletika bude neustále rásť," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TIPOSuJedným z vrcholov sezóny bude jubilejný 60. ročník TIPOS P-T-S mítingu, ktorý patrí medzi najprestížnejšie atletické podujatia v strednej Európe. Podujatie, ktoré v minulosti privítalo mnohých svetových šampiónov, bude aj v roku 2025 hostiť elitných atlétov z celého sveta. TIPOS Atletická liga zase ponúkne domácim športovcom možnosť súťažiť na najvyššej úrovni a pripravovať sa na veľké medzinárodné podujatia.Spoluprácu víta aj Slovenský atletický zväz, ktorý v TIPOSe našiel silného a stabilného partnera. "Teší nás, že národná lotériová spoločnosť TIPOS opäť podporí olympijský šport číslo jeden. Takto získané prostriedky pomôžu – podobne ako v predošlých rokoch – napĺňať ciele SAZ, ktorý patrí k najúspešnejším športovým zväzom na Slovensku s jednou z najväčších členských základní, od najmenších atlétov až po veteránov. Aj vďaka pomoci TIPOSu, ktorú si nesmierne ceníme, dosahovali naši špičkoví atléti medailové a finálové umiestenia na vrcholných svetových či európskych podujatiach. Verím, že z pekných výsledkov sa budeme spoločne tešiť aj v roku 2025," uviedol na margo spolupráce prezident Slovenského atletického zväzu a bývalý chodec – olympionikTIPOS, ako najväčší podporovateľ športu na Slovensku, dlhodobo pomáha rozvoju viacerých športových disciplín, a preto je prirodzené, že jeho partnerstvo so slovenskou atletikou pokračuje aj v roku 2025. Vďaka tomuto spojeniu sa "latka" úspechov slovenských atlétov môže posunúť ešte vyššie – až na vrchol svetovej atletiky.Informačný servis