Trump vedel, že koronavírus je smrteľnejší ako chrípka. Situáciu údajne zámerne zľahčoval

Hrozbu chcel stále zľahčovať

Politická vražda na objednávku

10.9.2020 - Americký prezident Donald Trump vedel, že COVID-19 je smrteľnejší ako chrípka už predtým, ako ochorenie zasiahlo Spojené štáty, no rozhodol sa krízu zľahčovať. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že toto odhalenie prináša nová kniha novinára Boba Woodwarda. Rešpektovaný žurnalista, ktorý sa podieľal na zverejnení škandálu Watergate, sa s Trumpom 18-krát zhováral medzi decembrom a júlom.Trump sa ešte pred prvým americkým úmrtím na COVID-19 vyjadril, že je to "smrtiaca vec" a poznamenal, že sa chce vyhnúť vyvolaniu paniky. Od začiatku pandémie pritom už v Spojených štátoch podľa oficiálnych údajov ochoreniu podľahlo vyše 190-tisíc ľudí.Ukážky z knihy Rage, ktorá by sa mala dostať na trh 15. septembra, v stredu zverejnili viaceré americké médiá. Okrem prezidentových vyjadrení na adresu pandémie, to boli aj komentáre k rasovým otázkam a iným témam.Spolu s ukážkami textu pritom zverejnili aj nahrávku z rozhovoru, v ktorej Trump hovorí, že hrozbu vírusu "vždy chcel zľahčiť", aby nevyvolal paniku. Vyjadril sa tak niekoľko dní po tom, ako Biely dom v súvislosti s pandémiou vyhlásil výnimočný stav.Zatiaľ čo 7. februára rozprával Woodwardovi o tom, že koronavírus je nebezpečný, pretože sa prenáša vzduchom a tiež, že je smrteľnejší ako ťažká chrípka, verejne v tom istom mesiaci tvrdil, že vírus je pod kontrolou, počet prípadov čoskoro klesne na nulu a tiež, že chrípka je nebezpečnejšia. Desiateho marca tiež vyzval ľudí, aby boli pokojní, pretože "to zmizne".Prezident v reakcii označil Woodwardovu knihu za "politickú vraždu na objednávku" a jeho hovorkyňa Kayleigh McEnanyová zase novinárom tvrdila, že "prezident nikdy nezľahčoval vírus" a "vždy ho bral vážne".