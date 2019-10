Trump víta víťazstvo v spore s EÚ, Európania sa obávajú následkov

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Brusel 3. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump privítal víťazstvo USA na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v spore s Európskou úniou (EÚ). WTO v 15 rokov trvajúcom spore pre dotácie pre Airbus a Boeing zo strany EÚ a USA rozhodla, že v obidvoch prípadoch boli nelegálne. Kauzu dotácií pre Airbus však organizácia riešila ako prvú, takže Brusel si na svoju možnosť zaviesť sankčné clá na americké výrobky bude musieť ešte niekoľko mesiacov počkať.Trump v reakcii na Twitteri uviedol, žeDodal, že táto kauza sa ťahala celé roky a je toSúhlas WTO s uvalením dovozných ciel USA na výrobky z EÚ sa týka produktov v celkovej hodnote 7,5 miliardy USD (6,85 miliardy eur), pričom za dotácie pre Airbus budú postihnutí aj francúzski a ďalší výrobcovia syrov, britskí producenti whisky či španielski producenti vína. Washington po rozhodnutí WTO oznámil, že na lietadlá Airbusu uvalí dovozné clá vo výške 10 %, čo by mohlo nepriaznivo zasiahnuť do objednávok amerických aerolínií. Navyše, na viaceré agroprodukty ako francúzske a španielske vína, škótsku a írsku whisky a syry prakticky zo všetkých krajín EÚ majú pripravené clá vo výške 25 %.Francúzi už reagovali. Ako povedal francúzsky minister financií Bruno Le Maire,Združenie škótskych výrobcov whisky upozornilo, že clá môžu ohroziť pracovné miesta a investície. Vývoz škótskej whisky do USA, čo je najväčší trh pre škótskych producentov, dosiahol vlani zhruba 1 miliardu libier (1,13 miliardy eur). Obávajú sa aj španielski vinári. Podľa nich by 25-percentné clá znamenali príliš výrazné zdraženie španielskeho vína v amerických obchodoch.Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA) viní zo súčasnej situácie aj Európsku komisiu, ktorá podľa neho neurobila dosť na zmiernenie sporu.uviedol export VDMA pre obchod Ulrich Ackermann.Okrem spomínaných produktov sa clá dotknú aj španielskych olív, britských výrobkov z vlny, ako aj nemeckého náradia a kávy.Na druhej strane, Washington vyradil zo zoznamu tovarov spadajúcich pod clá talianske vína a olivový olej, ako aj čokoládu z Európskej únie. Oddýchli si aj výrobcovia luxusných tovarov, vrátane britskej Burberry a niektorí producenti alkoholických nápojov, ako francúzsky Rémy Cointreau. Clá sa totiž nedotknú ani koňaku, šampanského či kožených výrobkov.Úrad obchodného splnomocnenca USA však upozornil, že môže clá kedykoľvek zvýšiť, prípadne zmeniť produkty, ktorých sa budú týkať. Ako dodal, clá bude pravidelne prehodnocovať v závislosti od diskusií s Európskou úniou.