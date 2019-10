L. Praženková apeluje, aby sa v kauze M. Jankovskej konalo

Na archívnej snímke predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 3. októbra (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková apeluje na orgány činné v trestnom konaní, aby sa bezodkladne zaoberali medializovanými informáciami o bývalej štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti Monike Jankovskej, a to v čo možno najkratšom čase a bez prieťahov.povedala pre TASR hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.Do tejto chvíle podľa jej slov realizovala predsedníčka Súdnej rady v rámci svojich kompetencií všetky kroky, ktoré jej umožňuje slovenský právny poriadok.uviedla Müller. Ako podotkla, v tomto štádiu vyšetrovania jej však orgány činné v trestnom konaní odmietli poskytnúť akékoľvek informácie.Pred pár dňami bola podľa slov Müller zriadená päťčlenná komisia, ktorej úlohou je zaoberať sa ďalším postupom Súdnej rady vo veci týkajúcej sa sudcov, u ktorých boli vykonané zaisťovacie úkony.spresnila hovorkyňa.Praženková už iniciovala prvé rokovanie komisie na budúci týždeň. To, aké závery komisia prijme, bude známe až po ukončení jej rokovania.poznamenala Müller.Predsedníčka Súdnej rady SR sa zároveň nechce vyjadrovať k politickým témam, aby sa "nestala súčasťou predvolebného boja medzi politickými stranami". Praženkovú vyzvali viaceré opozičné strany, aby v kauze Jankovskej konala. Strana SaS chce, aby sa do ukončenia súvisiacich vyšetrovaní vzdala svojho postu.vyhlásila koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Na kauzu reagoval aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) tým, že orgány činné v trestnom konaní by mali okamžite vzniesť obvinenie v súvislosti s medializovanou komunikáciou za predpokladu, že je komunikácia naozaj z trestného spisu.V súvislosti s údajnou komunikáciou Jankovskej sa Praženková obrátila koncom augusta so žiadosťou na Generálnu prokuratúru SR. Tá reagovala listom špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý jej nepotvrdil autenticitu medializovanej komunikácie, avšak uviedol, že NAKA začala trestné stíhanie pre trestné činy prijímania úplatku, zneužitia právomoci verejného činiteľa, zasahovania do nezávislosti súdu a za podplácanie.odpovedal predsedníčke Kováčik.Z údajnej komunikácie medzi Marianom K. a Monikou Jankovskou, ktorú opisuje Denník N, vyplýva, že mali spoločne ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Marian K. a Pavol R. obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti. Jankovská autenticitu tejto komunikácie odmieta.