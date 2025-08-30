|
Sobota 30.8.2025
Meniny má Ružena
Archív správ
Denník - Správy
30. augusta 2025
Trump vraj stále pracuje na schôdzke Putin – Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump podľa Bieleho domu stále pracuje na mierovom summite medzi Ruskom a Ukrajinou. „Prezident Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť pokračujú v rokovaniach s ruskými a ...
30.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump podľa Bieleho domu stále pracuje na mierovom summite medzi Ruskom a Ukrajinou. „Prezident Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť pokračujú v rokovaniach s ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o bilaterálnom stretnutí s cieľom zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu,“ povedal agentúre AFP predstaviteľ Bieleho domu pod podmienkou anonymity.
Po stretnutí s ruským vládcom Vladimirom Putinom na Aljaške začiatkom tohto mesiaca a následnej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych lídrov v Bielom dome Trump povedal, že navrhuje bilaterálne rozhovory medzi lídrami Ruska a Ukrajiny. Rusko však potom pravdepodobnosť takéhoto stretnutia bagatelizovalo.
Zástupca šéfa kancelárie Bieleho domu Stephen Miller odmietol tvrdenie, že Putin Trumpa oklamal. „Žiadny prezident v histórii neurobil viac pre pokrok v úsilí o mier,“ povedal Miller. „Neustále pracuje na ukončení zabíjania,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Trump vraj stále pracuje na schôdzke Putin – Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
