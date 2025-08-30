Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24hodín v Skratke
 24hod.sk    Z domova

30. augusta 2025

Nerovnosť sa stala témou číslo jeden, no generácia Z čoraz menej verí, že sa dá spravodlivo vyriešiť


Tagy: Prieskum spoločnosť

Až polovica ľudí na celom svete považuje nerovnosť za jeden z najvážnejších problémov, ktorým ich krajina čelí, no verejná podpora snáh o jej znižovanie postupne slabne. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu ...



ug generacia z m 1 676x424 30.8.2025 (SITA.sk) - Až polovica ľudí na celom svete považuje nerovnosť za jeden z najvážnejších problémov, ktorým ich krajina čelí, no verejná podpora snáh o jej znižovanie postupne slabne. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Index rovnosti 2025, ktorý realizovala spoločnosť Ipsos v 31 krajinách na vzorke viac ako 23-tisíc respondentov. Prieskum sa uskutočnil v období od 21. februára do 7. marca 2025 medzi dospelými vo veku 18 až 74 rokov.


Podľa výsledkov sa prehlbuje generačná priepasť v pohľade na rovnosť a spravodlivosť. Zatiaľ čo staršie generácie, najmä Baby Boomers, stále vo veľkej miere veria, že úspech závisí od vlastnej snahy a schopností (49 percent), mladá generácia Z tento koncept postupne opúšťa a za rozhodujúce považuje faktory, ktoré nemôže ovplyvniť.

Odlišná životná skúsenosť


„Prehlbujúca sa priepasť medzi generáciami nie je len o rozdielnych názoroch, ale o úplne odlišnej životnej skúsenosti. Zatiaľ čo staršie generácie vyrastali s prísľubom, že tvrdá práca prinesie úspech, mladí dnes čelia svetu, kde oveľa viac vnímajú systémové bariéry,“ uviedla sociologička a klientská riaditeľka spoločnosti Ipsos Barbora Ostrožovičová.

Prieskum ukázal aj jasný pohľad verejnosti na to, kto by mal niesť primárnu zodpovednosť za riešenie nerovnosti. V globálnom priemere až 65 % respondentov označilo vládu ako hlavného aktéra. Výnimkou sú Spojené štáty, kde sa na vládu spolieha len 48 percent opýtaných a výrazne vyšší dôraz sa kladie na zodpovednosť jednotlivca (34 percent oproti 20 percent v globálnom priemere).

Úloha súkromného sektora


Dôležitú úlohu podľa respondentov zohráva aj súkromný sektor, najmä v oblasti digitálnej prístupnosti. Takmer deväť z desiatich opýtaných (88 percent) uviedlo, že značky by mali vyvíjať produkty a služby prístupné aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

„Verejnosť vysiela jasný signál – od štátu očakáva legislatívny rámec, no od firiem konkrétne činy a spoločenskú zodpovednosť v praxi,“ dodala Ostrožovičová. Vnímanie najviac znevýhodnených skupín zostáva stabilné. Na vrchole rebríčka sú ľudia s fyzickým znevýhodnením (33 %), za nimi nasledujú ženy (25 %), seniori (24 %) a ľudia s duševnými ochoreniami (24 %).


Zdroj: SITA.sk - Nerovnosť sa stala témou číslo jeden, no generácia Z čoraz menej verí, že sa dá spravodlivo vyriešiť © SITA Všetky práva vyhradené.

