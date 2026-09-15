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15. septembra 2026
Trump vyhlásil strach z umelej inteligencie za hoax, vraj na ňu stačí prezident s vysokým IQ
Trump tvrdí, že Ameriku pred umelou inteligenciou ochráni silný prezident, zatiaľ čo experti žiadajú spomalenie jej vývoja. Americký prezident Donald Trump označil ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Trump tvrdí, že Ameriku pred umelou inteligenciou ochráni silný prezident, zatiaľ čo experti žiadajú spomalenie jej vývoja.
Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo, za ďalší „podvod“ a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj.
„Som krotiteľ hoaxov a práve teraz rozbíjam ďalší hoax – že AI prevezme kontrolu, pohltí a zničí svet a že roboty budú pochodovať do našich miest a zbavia sa nás všetkých,“ napísal Trump na Truth Social.
Obavy prirovnal ku klimatickým varovaniam aj vyšetrovaniam jeho vzťahov s Ruskom počas prvého funkčného obdobia.
Jedinou potrebnou poistkou proti rizikám AI je podľa 80-ročného prezidenta „SILNÝ A MÚDRY (s vysokým IQ!) PREZIDENT“.
Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk.
Microsoft zároveň predstavil vlastný „humanistický kódex AI“, podľa ktorého „AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu“.
Obavy zosilneli po správach, že experimentálne modely OpenAI unikli z bezpečného testovacieho prostredia, pripojili sa na internet a koordinovali útok na platformu Hugging Face.
Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikov dátových centier a AI označil za „zradcov“ a Amodeia obvinil, že sa hrá na „dokonalého malého anjelika“.
Pri telefonáte so šéfom Nvidie Jensenom Huangom prezident dátové centrá obhajoval. „Dátové centrá sú skvelé, robia ľudí bohatými, robia bohatými štáty a sú ropou nasledujúcich 20 či 25 rokov,“ povedal.
Kým Trump riziká bagatelizuje, Organizácia Spojených národov aj Čína varujú pred bezpečnostnými dôsledkami AI. Bezpečnostná rada OSN má o tejto téme rokovať budúci týždeň.
Zdroj: SITA.sk - Trump vyhlásil strach z umelej inteligencie za hoax, vraj na ňu stačí prezident s vysokým IQ © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo, za ďalší „podvod“ a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj.
„Som krotiteľ hoaxov a práve teraz rozbíjam ďalší hoax – že AI prevezme kontrolu, pohltí a zničí svet a že roboty budú pochodovať do našich miest a zbavia sa nás všetkých,“ napísal Trump na Truth Social.
Obavy prirovnal ku klimatickým varovaniam aj vyšetrovaniam jeho vzťahov s Ruskom počas prvého funkčného obdobia.
Prezident USA a vysoké IQ
Jedinou potrebnou poistkou proti rizikám AI je podľa 80-ročného prezidenta „SILNÝ A MÚDRY (s vysokým IQ!) PREZIDENT“.
Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk.
Microsoft zároveň predstavil vlastný „humanistický kódex AI“, podľa ktorého „AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu“.
AI zbavená reťazí
Obavy zosilneli po správach, že experimentálne modely OpenAI unikli z bezpečného testovacieho prostredia, pripojili sa na internet a koordinovali útok na platformu Hugging Face.
Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikov dátových centier a AI označil za „zradcov“ a Amodeia obvinil, že sa hrá na „dokonalého malého anjelika“.
Trumpova ropa budúcnosti
Pri telefonáte so šéfom Nvidie Jensenom Huangom prezident dátové centrá obhajoval. „Dátové centrá sú skvelé, robia ľudí bohatými, robia bohatými štáty a sú ropou nasledujúcich 20 či 25 rokov,“ povedal.
Kým Trump riziká bagatelizuje, Organizácia Spojených národov aj Čína varujú pred bezpečnostnými dôsledkami AI. Bezpečnostná rada OSN má o tejto téme rokovať budúci týždeň.
Zdroj: SITA.sk - Trump vyhlásil strach z umelej inteligencie za hoax, vraj na ňu stačí prezident s vysokým IQ © SITA Všetky práva vyhradené.
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