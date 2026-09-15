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15. septembra 2026

Prvú schôdzu parlamentu sa po letnej prestávke podarilo otvoriť, prezentovalo sa 77 poslancov


Tagy: Návrh zákona Novela stavebného zákona Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident Slovenskej republiky schôdza parlamentu

Plénum bolo uznášaniaschopné. 61. schôdzu Národnej rady SR sa v utorok podarilo otvoriť. Prezentovalo sa 77 poslancov zo 150, plénum teda bolo ...



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61. schôdzu Národnej rady SR sa v utorok podarilo otvoriť. Prezentovalo sa 77 poslancov zo 150, plénum teda bolo uznášaniaschopné.

Prvá schôdza parlamentu po dlhej letnej prestávke má vyše 300 bodov programu. Predseda parlamentu Richard Raši v nedeľu v diskusnej relácii TV Markíza Na telo povedal, že ambíciou je podľa možnosti prerokovať všetky body, aby sa neprenášali ďalej.

Ja sa veľmi teším z tejto ambície,” reagoval opozičný podpredseda parlamentu Martin Dubéci (Progresívne Slovensko).

Vystúpenie prezidenta


Prioritou 61. schôdze budú vládne návrhy zákonov, po nich prídu na rad návrhy koaličných poslancov a potom opozičné návrhy. Medzi vládnymi návrhmi je napríklad novela stavebného zákona, návrh zákona o Environmentálnom fonde SR, novely vodného zákona či zákona o Audiovizuálnom fonde. Na septembrovej schôdzi vystúpi aj prezident Peter Pellegrini so správou o stave republiky.

Národná rada SR ukončila svoju poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou 17. júna. 18. júna sa ešte konala mimoriadna schôdza o vyslovení dôvery vláde. Po takmer troch mesiacoch letnej pauzy na poslancov teraz čaká rozsiahla agenda. Na september presunuli viac ako 100 bodov programu, ktoré nestihli prerokovať. Niektoré z návrhov boli predložené ešte v roku 2025, ďalšie na jar tohto roka. Koalícia opakovane odsúvala aj opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov.

Staršie návrhy


Medzi staršie návrhy patrí napríklad novela zákona o mediálnych službách, doručená do parlamentu ešte 7. novembra 2025. Na septembrovú schôdzu smerujú aj viaceré poslanecké návrhy predložené ešte v marci. Ide napríklad o návrh zákona o prieskumoch verejnej mienky či novelu týkajúcu sa ochrany pred klamlivými záznamami vytvorenými alebo pozmenenými technickým postupom.

K starým legislatívnym restom počas leta pribudli nové ďalšie desiatky nových návrhov zákonov. Týkajú sa viacerých oblastí. Počas leta pribudla legislatíva v oblasti pracovného práva, sociálnej politiky, školstva, daní, poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva, bezpečnosti či justície.

Odsúvané body programu


Nové vládne návrhy sa týkali aj Policajného zboru, Obchodného zákonníka, civilného letectva, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Ministerstvo spravodlivosti v auguste predložilo návrh novely Trestného poriadku a ďalších zákonov. Ministerstvo práce zase pokračuje v legislatíve týkajúcej sa sociálnej ekonomiky, pričom jeho starší návrh z novembra 2025 stále čaká na ďalšie parlamentné prerokovanie.

Príkladom odsúvaných bodov programu je aj Správa generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti v SR za rok 2024. Parlamentná tlač bola do Národnej rady doručená 9. júla 2025. Medzitým už pribudla aj ďalšia správa generálneho prokurátora, tentoraz za rok 2025. Parlament tak má na stole nielen starú kontrolnú správu, ale už aj materiál za ďalší rok.


Zdroj: SITA.sk - Prvú schôdzu parlamentu sa po letnej prestávke podarilo otvoriť, prezentovalo sa 77 poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Návrh zákona Novela stavebného zákona Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident Slovenskej republiky schôdza parlamentu
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