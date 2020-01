Trump vyhlásil, že po znovuzvolení za prezidenta USA dokáže dosiahnuť lepšiu dohodu s Čínou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Druhú časť dohody o obchode medzi USA a Čínou americký prezident Donald Trump podľa jeho vyjadrenia pravdepodobne neuzavrie skôr ako po tohtoročných prezidentských voľbách. Šéf Bieleho domu povedal, že jeho administratíva "ihneď" začne vyjednávania o ďalšej časti dohody po uzavretí takzvanej prvej fázy zmluvy.Uviedol však, že "to zaberie trochu času" a naznačil, že by mohol mať väčší vplyv po znovuzvolení v novembri 2020. Informuje o tom portál cnbc.com."Myslím si, že možno budem chcieť počkať na dokončenie na obdobie po voľbách, pretože ak to tak urobím, myslím si, že dokážeme urobiť trochu lepšiu dohodu, možno oveľa lepšiu dohodu," povedal Trump novinárom.Americký prezident a čínski predstavitelia plánujú podpísať úvodnú obchodnú zmluvu 15. januára. Obsahovať bude zmiernenie ciel, zvýšenie nákupov amerických farmárskych produktov čínskou stranou a zmeny pravidiel v oblasti ochrany duševného vlastníctva.