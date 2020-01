Lesné požiare v Austrálii zabili už vyše miliardu zvierat a zničili územie veľké ako Rakúsko (video)

Lesy budú potrebovať desaťročia na zotavenie

Zvieratá budú hynúť aj po uhasení požiarov

Skutočný počet je zrejme vyšší

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ničivé lesné požiare v Austrálii podľa odhadov zabili už vyše miliardu zvierat. Tvrdí to ekológ Chris Dickman z University of Sydney a tiež austrálska pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF-Australia).Dickman, ktorý pred niekoľkými týždňami odhadol, že požiare zabili asi 480 miliónov zvierat, tento týždeň číslo aktualizoval. Uviedol pritom, že v najviac zasiahnutom štáte Nový Južný Wales už podľa neho zahynulo viac ako 800 miliónov zvierat a naprieč Austráliou to môže byť viac ako miliarda.Zástupcovia WWF-Australia sa s použitím jeho metodológie dopracovali k 1,25 miliarde zvierat, ktoré podľa nich požiare priamo či nepriamo pripravili o život. Oheň už pritom v krajine zničil asi 8,4 milióna hektárov pôdy, čo zodpovedá rozlohe Rakúska.Medzi obeťami sú koaly, kengury, papagáje a mnohé ďalšie vzácne austrálske druhy. "Mnohým lesom bude trvať desaťročia, kým sa zotavia," konštatuje WWF-Australia s tým, že skutočný rozsah škôd bude známy až po tom, keď požiare vyhasnú.Profesor Dickman navyše vysvetľuje, že zvieratá, ktoré pred ohňom unikli alebo sa ukryli pod zemou, sa neskôr vrátia do oblastí, kde nebudú zdroje potrebné na ich prežitie, a ďalšie sa stanú obeťami nepôvodných predátorov.Aj vtáky alebo iné zvieratá, ktorým sa podarilo uniknúť do nezasiahnutých oblastí, dokážu len zriedka konkurovať druhom, ktoré už v oblasti žili pred nimi, a zakrátko podľahnú.Počty, ktoré uvádza, vychádzajú zo správy WWF z roku 2007, ktorá sa venovala dopadom odlesňovania v Novom Južnom Walese na divo žijúce zvieratá. Jej autori použili odhady o hustote populácie cicavcov, vtákov a plazov a následne ich vynásobili podľa rozlohy oblastí, ktorých odlesnenie bolo schválené.Odhady o hustote populácie vychádzali z publikovaných štúdií. Autori pritom pri výpočte zámerne použili veľmi konzervatívne odhady a tak je pravdepodobné, že skutočný počet mŕtvych zvierat bude omnoho vyšší, uvádza sa v tlačovej správe University of Sydney.Počty navyše zahŕňajú len cicavce, s výnimkou netopierov, vtáky a plazy, ale nepočítajú so žabami, hmyzom alebo ďalšími bezstavovcami.V Austrálii žije viac ako 300 pôvodných druhov cicavcov, pričom za uplynulých 200 rokov vyhynulo asi 34 pôvodných druhov a poddruhov, čo predstavuje najrýchlejšie vymieranie na svete. Informácie pochádzajú z webstránok sydney.edu.au a www.wwf.org.au.