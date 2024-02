Trump vyjadreniami o Rusku ohrozil bezpečnosť amerických vojakov a spojencov, kritizuje Stoltenberg

11.2.2024 (SITA.sk) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v nedeľu varoval, že uchádzač o post prezidenta USA Donald Trump ohrozil bezpečnosť amerických vojakov a spojencov, keď na mítingu povedal, že Rusko môže robiť „čokoľvek, čo do pekla chce," tým členom aliancie , ktorí neplnia plány v oblasti výdavkov na obranu.„Akýkoľvek náznak, že spojenci sa nebudú navzájom brániť, podkopáva celú našu bezpečnosť, vrátane bezpečnosti USA, a vystavuje amerických a európskych vojakov zvýšenému riziku," povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.Šéf aliancie dodal, že očakáva, že „bez ohľadu na to, kto vyhrá prezidentské voľby, USA zostanú silným a odhodlaným spojencom NATO“.Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz povedal, že „žiadna predvolebná kampaň nie je ospravedlnením pre zahrávanie sa s bezpečnosťou aliancie". Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v úvodníku napísal, že „ak sa Trump opäť stane prezidentom USA, takéto vyhlásenia zvýšia riziko, že Putin rozšíri svoju vojnu. Európania môžu proti tomu urobiť len jednu vec: konečne investovať do svojej vojenskej bezpečnosti v súlade s vážnosťou situácie."