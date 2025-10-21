|
Utorok 21.10.2025
Meniny má Uršuľa
21. októbra 2025
Trump začal búracie práce v časti Bieleho domu, aby postavil novú tanečnú sálu
Tagy: Biely dom
Americký prezident Donald Trump, ktorý je pre svoj neortodoxný štýl často označovaný za politického demolačného robotníka, teraz doslova začal s demolačnými prácami v
21.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump, ktorý je pre svoj neortodoxný štýl často označovaný za politického demolačného robotníka, teraz doslova začal s demolačnými prácami v Bielom dome.
Pracovné čaty začali v pondelok búrať časť Východného krídla. Trump oznámil, že sa formálne začali práce na obrovskej novej tanečnej sále za 250 miliónov dolárov, ktorá bude najväčším prírastkom amerického prezidentského sídla za viac ako storočie.
„S potešením oznamujem, že na pozemku Bieleho domu bol položený základný kameň pre výstavbu novej, veľkej a krásnej tanečnej sály Bieleho domu,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Trump hovorí, že nová tanečná sála s kapacitou tisíc ľudí je potrebná na konanie veľkých štátnych večerí a iných podujatí, ktoré sa v súčasnosti musia konať v stane.
Minulý týždeň bola v Bielom dome okázalá večera pre sponzorov tanečnej sály. Medzi hosťami boli zástupcovia technologických firiem ako Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft a Palantir a obranného giganta Lockheed Martin. Všetky tieto spoločnosti majú s vládou významné kontrakty.
Zdroj: SITA.sk - Trump začal búracie práce v časti Bieleho domu, aby postavil novú tanečnú sálu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Biely dom
